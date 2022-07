Nein, Windräder sind keine besondere Gefahr für das Grundwasser

Behauptung 2: Windräder enthalten wassergefährdende Stoffe, die das Grundwasser kontaminieren

Die Initiative “Vernunftkraft” argumentiert auf ihrer Website gegen Windräder, da die enthaltenen Betriebsstoffe das Grundwasser verunreinigten. Allerdings: Das Risiko ist nicht höher als bei anderen Baumaßnahmen.

Für den Betrieb von Windkraftanlagen werden je nach Anlage Getriebe- und Hydrauliköle, Schmiermittel, Kühlmittel und Öltransformatoren verwendet. Das bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) stuft Windkraftanlagen in einem Merkblatt deshalb als “Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen” ein. Auf seiner Webseite konkretisiert das LfU: “Als wassergefährdende Stoffe gelten reine Stoffe oder Stoffgemische, die geeignet sind, dauerhaft oder in einem nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen”.

Das bedeutet, dass Windräder nicht in Wasserschutzzonen gebaut werden dürfen. Hier gibt es allerdings Ausnahmen: In den Wasserschutzzonen 1 und 2 ist laut LfU die Errichtung von Windrädern generell untersagt. In diesen Gebieten darf in Deutschland grundsätzlich nicht gebaut werden. Ausnahmen werden von den zuständigen Landesbehörden geregelt. Damit Windanlagen in der Wasserschutzzone 3 gebaut werden können, muss die jeweils zuständige Kreisverwaltungsbehörde den individuellen Fall prüfen und genehmigen. In dieser weiteren Schutzzone sind Windräder nur unter “besonderen Sicherheitseinrichtungen” erlaubt, schreibt das Bundesministerium für Umwelt.

“Besondere Sicherheitseinrichtungen” sind zum Beispiel Auffangwannen, die diese wassergefährdenden Stoffe auffangen können, damit sie nicht ins Grundwasser gelangen. Diese Wannen werden aber nicht standardmäßig installiert: Sie werden nur bei erhöhtem Risiko gebaut, zum Beispiel bei einem Bau in Wasserschutzzone 3, erklärt Dirk Sudhaus von der Fachagentur Windenergie an Land auf Nachfrage des #Faktenfuchs. Das LfU listet in seinem Merkblatt weitere Sicherheitsmaßnahmen auf, zum Beispiel die Verwendung von biologisch leicht abbaubarem Getriebeöl oder einem automatischen Anlagenstopp und Alarm bei Lecks.

Von intakten Windrädern geht in der Regel keine Gefahr für das Grundwasser aus

Doch wann treten diese Stoffe überhaupt aus? Das Risiko, dass Stoffe das Grundwasser kontaminieren, gibt es nur im Havariefall - also im Fall von Unfällen oder Schäden, zum Beispiel bei einem Brand oder eben Leck. “Bei intakten Windenergieanlagen sollten keine wassergefährdenden Stoffe aus der Anlage austreten”, erklärt Sudhaus.

Doch auch beim Bau der Anlagen besteht ein Risiko: Tiefe Arbeiten in der Erde, die sich auf die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken, können die Schutzwirkung des Bodens beeinflussen, schreibt die hessische Landesenergieagentur. Das kann zum Beispiel beim Bau von Zufahrtswegen, Fundamentflächen oder Kranstellflächen der Fall sein. “Das Risiko beim Windenergieanlagenbau ist dabei jedoch nicht größer als bei anderen Baumaßnahmen und Maschineneinsätzen”, heißt es von der hessischen Landesenergieagentur.

Wie hoch das Risiko eines Austritts ist und wie wassergefährdend die Stoffe sind, das hängt von der jeweiligen Anlage ab. Doch selbst im Havariefall würden nur wenige Mengen der Betriebsstoffe austreten: Von den - je nach Typ - insgesamt 3.600 Litern treten erfahrungsgemäß rund 100 Liter aus, sagt Sudhaus. Als gefährlich schätzt er diese Menge nicht ein: Die Betriebsstoffe der Windräder können alle den Gefährdungsstufen eins und zwei zugeordnet werden, schreibt die hessische Landesenergieagentur. Die Betriebsstoffe der Windräder sind demnach schwach bis deutlich wassergefährdend. Stark wassergefährdende Stoffe wie Benzin, die der Stufe drei entsprechen, sind nicht enthalten.

Die Windanlagen unterscheiden sich darin, wie stark sie Wasser potenziell gefährden, erklärt Sudhaus. Getriebelose Windkraftanlagen haben einen geringeren Einsatz an wassergefährdenden Stoffen, weil zum Beispiel Getriebe- und Hydrauliköle nicht benötigt werden. Diese Anlagen seien dann für Standorte in Wasserschutzgebieten besser geeignet, meint Sudhaus, denn das Risiko einer Kontamination sei noch geringer.

Im Jahr 2019 hatten in Bayern nach Angaben des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 45 Windkraftanlagen ihren Standort in Trinkwasserschutzgebieten der Zone 3. Fälle von Verunreinigung des Grundwassers waren der Staatsregierung nicht bekannt. Das bestätigen auch die Fachagentur Windenergie an Land, der Bund Naturschutz und das LfU auf Nachfrage. Auch ein Sprecher des Bundesamtes für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) schreibt dem #Faktenfuchs: “Nach unserer Kenntnis ist es bisher nicht zu nennenswerten Belastungen des Grundwassers durch Windkraftanlagen gekommen.” Allerdings: Belastbare Daten, wie häufig das Grundwasser durch Stoffe aus Windrädern belastet wird, werden in Deutschland nicht gesammelt, sondern nur an die zuständigen Wasserbehörden gemeldet.

Zwischenfazit: Windenergieanlagen enthalten wassergefährdende Stoffe, die im schlimmsten Fall das Grundwasser verunreinigen können. Deshalb dürfen Windräder auch nicht in Wasserschutzzonen gebaut werden. Es gibt aber zahlreiche Regelungen und Baumaßnahmen, die eine Grundwasser-Verschmutzung verhindern sollen. Und: Das Risiko einer Kontamination ist beim Betrieb und Bau von Windrädern nicht höher als bei anderen Baumaßnahmen, zum Beispiel Häusern, Autobahnen oder Brücken, schreibt die hessische Landesenergieagentur.