Windkraft in Bayern: Aussagen von Söder und Habeck im Check

Zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft: Ist das realistisch?

Äußerung: Laut Koalitionsvertrag will die Bundesregierung zwei Prozent der Landesflächen für Windenergie ausweisen. Markus Söder sagte, bei den zwei Prozent für Bayern sei er “skeptisch”. Ist es laut Experten realistisch, zwei Prozent der Fläche von Bayern für Windkraft zu nutzen?

Einschätzung: Tobias Schmid, Spezialist für Geodatenbanken bei der Münchner Forschungsstelle für Energiewirtschaft sagte auf BR-Anfrage: "Zwei Prozent der Landesfläche für Windkraft zu nutzen ist in Bayern kein Problem. Es ist sogar leichter als in dichter besiedelten Bundesländern."

Auch der Umwelt- und Energieökonomik-Experte Paul Lehmann hält es zumindest für realistisch, in Bayern zwei Prozent der Fläche für Windkraft auszuweisen. Aber mit der bayerischen 10H-Regel würde es nicht klappen, auf dieses Ziel zu kommen - da sind sich Experten, mit denen der #Faktenfuchs gesprochen hat, einig.

Aussagen von Robert Habeck im Faktencheck:

Nur einstellige Zubauzahlen bei Windrädern in Bayern?

Behauptung: Robert Habeck sagte in der Pressekonferenz, der Windkraftausbau sei in Bayern zum Erliegen gekommen. Die Genehmigungs- und Zubauzahlen sollten “nicht mehr einstellig” sein. Stimmt es, dass zuletzt wirklich nur eine einstellige Anzahl an Windrädern in Bayern genehmigt und gebaut wurden?

Faktencheck: Stimmt laut den bisherigen Daten. Die Zahl der Windräder, die neu ans Netz gegangen sind, war zuletzt einstellig: 2020 waren es acht Windkraftanlagen, im ersten Halbjahr 2021 ebenfalls acht laut Länderbericht zum Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien 2021. Die Daten zum zweiten Halbjahr liegen noch nicht vor.

Genehmigt wurden in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres sechs neue Anlagen in Bayern. Das geht aus einer Antwort des Wirtschaftsministeriums auf Anfrage der Grünen im Landtag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Keine neuen Anträge auf Windkraftanlagen in Bayern?

Behauptung: Robert Habeck kritisierte den geringen Ausbau von Windkraft in Bayern. Es würden "noch nicht einmal Anträge gestellt im Moment", sagte er.

Faktencheck: Das stimmt für die bisherigen Daten zu 2021. Zwar wurden in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres in Bayern sechs neue Anlagen genehmigt - aber die Anträge waren schon älter. Im gleichen Zeitraum wurden erstmals seit Einführung der 10-H-Abstandsregel keinerlei neue Genehmigungsanträge für neue Windräder gestellt.

Wie gut ist Bayern für Windkraft-Nutzung geeignet?

Behauptung: Während Markus Söder der Auffassung ist, dass Bayern “kein Wind-Land” sei, sagte Robert Habeck: Es sei klar, dass Bayern nicht Niedersachsen oder Schleswig-Holstein sei. Gleichwohl gebe es “gute Windhöffigkeit” in Bayern. Stimmt das?

Faktencheck: Ja, es gibt auch in Bayern viele Regionen, in denen genug Wind für Windkraft weht, wie diese Karte zeigt: