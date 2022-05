Faktenfuchs: Wie stark versiegelt ist München wirklich?

Die Schlagzeilen ließen wenig Interpretationsspielraum: “München ist die am stärksten versiegelte Stadt Deutschlands”, schrieb etwa die Süddeutsche Zeitung im September vergangenen Jahres. Drei Jahre zuvor wusste schon die Frankfurter Allgemeine Zeitung: “In keiner anderen deutschen Großstadt findet man so viel Beton, Asphalt und bebaute Fläche wie in München.”

Warum ist das Thema in der Berichterstattung immer wieder so groß? Weil viel versiegelte Fläche unter anderem eine Reihe von Umweltproblemen mit sich bringt, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) auf seiner Webseite erklärt:

“So können Flächen, die luftdicht überdeckt wurden, kein Regenwasser mehr aufnehmen oder speichern. Dadurch steigt bei starken Regengüssen das Risiko örtlicher Überschwemmungen. Im Sommer heizen versiegelte Flächen die Luft in den Städten zusätzlich auf. Außerdem geht wertvoller Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren – und zwar oft für immer. Denn einmal versiegelter Boden lässt sich kaum wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückführen.”

Die Münchner Stadtratsfraktion von CSU und Freien Wählern will den “Mythos” von der am stärksten versiegelten Stadt nun widerlegt haben. In einer Pressemitteilung vom 2. Mai 2022 schrieb sie:

“Mit 98 Quadratmeter versiegelte Fläche pro Einwohner steht die Landeshauptstadt im Vergleich zu anderen Städten gut da. Unter den großen deutschen Städten ist lediglich Berlin mit 95 Quadratmeter besser als München, während Leipzig (175 m2), Dortmund (152 m2), Hamburg (148 m2) und Frankfurt (122 m2) deutlich schlechter dastehen.”

Statt auf den hinteren Plätzen auf einmal ganz weit vorne – wie geht das? Der #Faktenfuchs hat nachgefragt.

Keine neuen Daten – sondern ein neuer Kennwert

Um die Neubetrachtung der Flächenversiegelung anzustoßen, brachte CSU-Politiker Hans Hammer einen Antrag in den Stadtrat ein – das Fachreferat für Stadtplanung und Bauordnung der Stadt München antwortete. Das Antwortschreiben fasste aus verschiedenen Quellen Daten zusammen, welche die CSU und Freie Wähler anschließend zitierten. Sie veröffentlichten in der Pressemitteilung also keine neuen Daten, sondern sortierten nach einem anderen Kennwert. Anstatt wie üblich mit dem Anteil der versiegelten Fläche am Stadtgebiet zu arbeiten, gaben sie die versiegelten Quadratmeter pro Einwohner an. In diesem Ranking schneidet das flächenmäßig kleine, aber dicht besiedelte München deutlich besser ab.

Das Planungsreferat unterstützte in seinem Antwortschreiben dieses Vorgehen. Der vollständige Antrag und die Antwort des Planungsreferats können im Ratsinformationssystem der Stadt München nachgelesen werden.

Die Fachstellen und Experten, mit denen der #Faktenfuchs sprach, sind sich jedoch einig: Diese einseitige Betrachtung ist nicht aussagekräftig.

Keine deutschlandweit einheitliche Erhebung

Welche Daten finden sich überhaupt zur Flächenversiegelung in Deutschland? Das Umweltbundesamt gibt eine ernüchternde Antwort: „Eine flächendeckende, detaillierte Erfassung der Bodenversiegelung in Deutschland oder einzelnen Bundesländern gibt es nicht.“

Dennoch gibt es Zahlen:

Eine mögliche Quelle sind die Daten zur Flächennutzung, die das Statistische Bundesamt zur Verfügung stellt. Sie werden einmal jährlich aus den Liegenschaftskatastern der Länder ermittelt. Unterschieden wird darin etwa nach Siedlungs- und Verkehrsflächen, Flächen der landwirtschaftlichen Nutzung oder Wald. Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO) – ein Arbeitsgremium der Umweltministerkonferenz der Länder – entwickelte ein Rechenmodell, um aus diesen Daten den Versiegelungsgrad auf Ebene der Bundesländer zu ermitteln. Diese sogenannte Umweltökonomische Gesamtrechnung der Länder (UGRdL) bestimmt auf der Basis der vorliegenden Regionaldaten einen durchschnittlichen Versiegelungsgrad innerhalb der verschiedenen Siedlungs- und Verkehrsflächen je Bundesland. Die Methode kann jedoch nur eine ungefähre Abschätzung der Bodenversiegelung abbilden. Weitere Quellen sind wissenschaftliche Studien und Untersuchungen – so ließ etwa das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) den Versiegelungsgrad für die Siedlungs- und Verkehrsflächen aller bayerischen Landkreise und Städte anhand von Satellitendaten aus den Jahren 2000 und 2015 analysieren. 2018 untersuchte die VdS Schadenverhütung – ein Institut für Unternehmenssicherheit, das zum Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gehört – ebenfalls anhand von Satellitendaten die 50 bevölkerungsreichsten Städte Deutschlands. Dann gibt es noch zahlreiche Analysen auf regionaler und lokaler Ebene. So führt das Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München (RKU) alle vier Jahre eine Auswertung des Versiegelungsgrades anhand von Luftbildaufnahmen durch.

Das Planungsreferat der Stadt München, welches für CSU und Freie Wähler die Daten zusammenstellte, bezog sich bei den Angaben zur Flächenversiegelung auf die in Punkt 2 genannte GDV-Studie aus dem Jahr 2018.

Welcher Kennwert ist wirklich aussagekräftig?

CSU und Freie Wähler verweisen also nicht auf neue Daten. Wie kamen sie dann zu ihrem Ergebnis? Die Pressemitteilung gibt Aufschluss: CSU-Stadtrat Hans Hammer sagt darin, man habe wegen der im Vergleich geringen Grundfläche der Stadt München schon immer vermutet, dass die Versiegelung und die Dichte der Stadtflächen bisher falsch bemessen wurden und die dauernde Kritik an der gewaltigen Versiegelung und der zu hohen Dichte deshalb schlicht falsch sei.

Die Stadtratsfraktion meinte also, einen Messfehler erkannt zu haben. Anstatt nach dem Anteil der versiegelten Fläche an der Stadtfläche zu gehen, solle man stattdessen die Anzahl der versiegelten Quadratmeter pro Kopf betrachten. Dass sich dadurch ein anderes Bild ergibt, ist klar: München hat ein im Vergleich zu anderen deutschen Städten kleines Stadtgebiet, auf dem viele Menschen wohnen.

In den meisten der oben genannten Quellen werden beide Kennwerte (Versiegelungsgrad als Anteil an einer Gesamtfläche und versiegelte Quadratmeter pro Kopf) angegeben. Es gibt allerdings leichte Unterschiede in der Methodik, zum Beispiel, ob die versiegelte Fläche ins Verhältnis zur Gesamtfläche der Stadt gestellt oder nur für die Siedlungs- und Verkehrsflächen betrachtet wird. Aber das Grundprinzip der beiden Indikatoren – Anteil in Prozent und Fläche-pro-Kopf – ist immer gleich.

Die folgende Karte zeigt anhand der Daten aus der LfU-Studie beispielhaft, wie unterschiedlich sich die Lage in den bayerischen Landkreisen darstellt, wenn man den Kennwert wechselt. In dieser Studie wurde die Versiegelung der Siedlungs- und Verkehrsflächen betrachtet.