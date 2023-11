Nanosatellit der Uni Würzburg soll KI-Technologie im All testen

Vier Kameras an Bord liefern die für das Training nötigen Bilder. Die KI lerne damit zunächst unter anderem herkömmliche geometrische Muster auf der Erdoberfläche kennen. Dieses Wissen helfe ihr dann dabei, selbstständig Anomalien zu finden. Mit an Bord von Sonate-2 befinden sich weitere Kleinsatelliten-Technologien, die im Orbit getestet werden sollen. Darunter sind ein System zum automatischen Aufspüren und für Aufnahme von Blitzen sowie ein elektrisches Antriebssystem, das in Kooperation mit der Universität Stuttgart entstanden ist.

Start im Frühjahr 2024 von Amerika aus

Wenn das Projekt weiterhin nach Plan läuft, startet Sonate-2 im März 2024 mit einer SpaceX-Rakete von der Westküste der USA in den Orbit, so die Uni Würzburg. Dass der Satellit den extremen Bedingungen einer Weltraummission standhalten kann, hat er in den vergangenen Wochen bei diversen Härtetests bewiesen. Bei einer Startsimulation zum Beispiel hielten alle Schrauben, Lötstellen und Klebeverbindungen den enormen mechanischen Belastungen eines Raketenstarts stand.

Nach dem Start wird die Kommunikation mit dem Satelliten von Würzburg aus laufen. Wie schon beim Vorgängermodell Sonate wird auch dieser Satellit vom Missionskontrollzentrum auf dem Hubland-Campus betrieben. Das Team peilt eine Betriebszeit von einem Jahr an. Das Projekt wird mit 2,6 Millionen Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz finanziert.