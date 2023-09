Leuchtende Perlenkette am Himmel: Was hat es damit auf sich?

Wann und wo kann man die "leuchtende Perlenkette" entdecken?

"Theoretisch kann man die Satelliten in der ganzen nördlichen Hemisphäre entdecken", erklärte die Sternwarten-Sprecherin weiter. Allerdings hänge es stark vom Wetter ab, ob man sie sehen könne. Bei wolkigem Himmel sei die Chance gering.

Wer wissen will, wann sich die Satelliten am Himmel über einem selbst aufhalten, kann auf der Website "Find Starlink" nachsehen. Am Mittwochmorgen gegen 5.33 Uhr ist es unter Umständen möglich, einen älteren Starlink-Satelliten von München aus zu sehen. Allerdings gibt die Seite nur eine "durchschnittliche Sichtbarkeit" an. Mit etwas Glück erblickt man ihn demnach, wenn man in Richtung Südwesten bis Südosten schaut.

