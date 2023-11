Euclid-Weltraumteleskop: Neue, superscharfe Bilder vom Kosmos

Das Euclid-Weltraumteleskop zeigt hier eine detaillierte Darstellung des Kugelsternhaufens NGC 6397. Er befindet sich in einer Entfernung von etwa 7.800 Lichtjahren und ist damit der zweitnächste Kugelsternhaufen zur Erde. Als einzige aktuelle Teleskop-Technologie kann Euclid dabei den gesamten Sternhaufen in nur einem einzigen Bild einfangen. Frank Grupp fügt hinzu: "Da sieht man einfach, wie scharf das Bild über seine ganze Fläche ist. Und zum ersten Mal kann man wirklich über einen großen Kugelsternhaufen bis weit in seine Außenbereiche runter die stellaren Quellen sehr genau charakterisieren."

Blick in die Vergangenheit: Euclid kartiert weit entfernte Galaxien

Die Euclid-Mission erlaubt es dabei nicht nur, den aktuellen Zustand des Universums zu analysieren, sondern gewährt auch Einblicke in seine Vergangenheit: Licht bewegt sich mit knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde fort. Das heißt, dass das Licht von extrem weit entfernten Objekten im Universum eine beträchtliche Zeit benötigt, um in unserer Galaxie anzukommen. Macht Euclid also eine Galaxie, zum Beispiel auf dem Foto des Perseushaufens, sichtbar, die Millionen Lichtjahre entfernt ist, wird sie so abgebildet, wie sie zu dem Zeitpunkt aussah, als das Licht von dort ausgesandt wurde.

Großen Rätseln auf der Spur: Dunkle Materie und Dunkle Energie

So soll auch der Frage auf den Grund gegangen werden, was es einerseits mit der Dunklen Materie und andererseits mit der Dunklen Energie auf sich hat – zwei der größten Rätsel, die der Kosmos birgt. Beide sind unsichtbar. Und dennoch: In etwa 95 Prozent des Universums bestehen aus diesen unsichtbaren Elementen. Dunkle Materie verhindert durch ihre Gravitation das Auseinanderdriften der Galaxien, während Dunkle Energie vermutlich die beschleunigte Ausdehnung des Universums verursacht. Euclid soll helfen, diese Phänomene besser zu verstehen: "Wir können 'die Dunkle Materie' als solche nicht finden, aber wir können den Effekt der Dunklen Materie so sehr genau aufzeigen", bestätigt Frank Grupp.

Mit der Zeit werde die Qualität der Datenverarbeitung noch zunehmen, sagt der Stellarastronom. In den kommenden Jahren soll ein Team von Expertinnen und Experten die umfangreichen Datenmengen, die das Euclid-Weltraumteleskop übermittelt, fortlaufend weiterverarbeiten – auch am Max-Planck-Institut in München.