Eisbären in Südost-Grönland könnten Klimawandel trotzen

Anpassungsfähige Eisbären

Das Gebiet, in dem die Eisbären leben, sei schon heute so, wie sich die Forschung das Nordpolarmeer in einigen Jahrzehnten vorstellt, also nicht dauerhaft zugefroren. Besteht also Hoffnung für die Eisbären? Benoît Sittler ist Professor für Naturschutz und Landschaftsökologie an der Universität Freiburg, war an der Studie nicht beteiligt und sagt im BR-Interview: "Das zeigt, dass Eisbären doch ziemlich anpassungsfähig sind."

Benoît Sittler warnt aber vor zu großen Hoffnungen darauf, dass diese Eisbären in Südostgrönland das Überleben der gesamten Art retten können. Das Gebiet, in dem diese Bären lebten, sei einerseits fern von der menschlichen Zivilisation. Andererseits gebe es dort vergleichsweise wenige Tiere, die auch noch ortstreu seien. Im Südosten Grönlands sei die Verbindung zu dem Vorfeld von Gletschern entscheidend. Hier "sammelt sich genügend Eis an", an dem sich dann Robben ansiedelten.

Die meisten Eisbären des Nordpolarmeers hätten durch den Klimawandel nicht die Möglichkeit, ein Rückzugsgebiet zu finden, "wo sie sich dann über Generationen weiter erhalten können", so der Forscher.