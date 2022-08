Experten warnen vor Dürre in Teilen Europas - Ernte in Gefahr

Kaum Regen und dazu oft noch hohe Temperaturen: Viele Regionen in Europa sind teilweise seit Monaten von Dürre betroffen. Die Europäische Dürrebeobachtungsstelle, eine Institution der Europäischen Kommission, hat dazu jetzt Zahlen veröffentlicht. In dem Bericht heißt es, mit Stand 10. August werde für 47 Prozent des europäischen Gebiets vor Dürre gewarnt. Die Lage habe stark negative Auswirkungen auf die Ernte von Sommerkulturen, am stärksten betroffen seien Mais, Sojabohnen und Sonnenblumen.

Dürre-Gefahr für Deutschland hat zugenommen

Die Dürregefahr hat dem Bericht zufolge insbesondere in Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Rumänien, Ungarn, Nordserbien, der Ukraine, Moldau, Irland und im Vereinigten Königreich zugenommen. In Regionen, die bereits im Frühjahr 2022 von der Trockenheit betroffen gewesen seien, wie Norditalien, Südostfrankreich und einige Gebiete in Ungarn und Rumänien hätten sich die Bedingungen am meisten verschlechtert.