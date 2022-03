Deutschland verfehlt Klimaziel für 2021

Lkw verursachen die meisten Emissionen beim Verkehr

Im Verkehrssektor macht der Straßenverkehr - allen voran der Straßengüterverkehr - 97 Prozent der Emissionen aus. Nur drei Prozent verursacht der Flugverkehr. Karen Pittel: "Man denkt immer an die bösen Flieger, aber es sind Lkw und Pkw. Deshalb muss man auf Elektromobilität umsteigen."

Tempolimit bringt nur kurzfristigen Effekt

Wer auf der Autobahn langsamer fährt, braucht weniger Sprit. Ein Tempolimit 120 könnte deshalb sinnvoll sein, hat aber keine längerfristigen Vorteile: "Solche Maßnahmen haben einen kleinen Einmal-Effekt, aber wir brauchen größere Umstrukturierungen, also den schnellen Umstieg von Verbrennern auf Elektromobilität", fordert Karen Pittel. Nur so könne man dem Klimawandel entgegenarbeiten: "Für die Elektromobilität bräuchte es noch einen besseren Ausbau der Infrastruktur, weiterhin finanzielle Anreize und zum Beispiel eine Spur für Elektroautos auf den Autobahnen."

Batterien und Wasserstoff als Energiespeicher

Wenn der Einsatz erneuerbarer Energien steigt, wird auch der Strom Schritt für Schritt grüner. Bis jetzt braucht man noch Möglichkeiten, Dellen auszugleichen, wenn Sonnenergie oder Wind zeitweise fehlen. Vorübergehend kann dafür noch Erdgas herangezogen werden.

"Möglich ist auch, Energie in Batterien zu speichern, wenn im Sommer sehr viel Solarenergie entsteht", so Karen Pittel. Außerdem kann Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten werden. Dann dient Wasserstoff als Energiespeicher, der bei Bedarf zum Einsatz kommt.

Energiesparen als wichtigstes Instrument

Damit erst gar keine Energielücke entsteht und man nicht auf Kohle zurückgreifen muss, ist es sinnvoll, Energie so gut wie möglich einzusparen. In der Industrie etwa lassen sich Abläufe noch schlanker und sparsamer organisieren. Auch jeder Einzelne kann seine Energiebilanz verbessern und Treibhausgase einsparen. Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes: "Hier kann jede und jeder einzelne etwas tun, was auch dem Klima hilft: Etwas weniger heizen, das Auto öfter mal stehen lassen oder, wenn es doch notwendig ist, langsamer fahren."

