Was hilft gegen Ameisen in Haus und Garten?

Ameisenmittel aus dem Handel

Manchmal ist der Ameisenbefall so stark, dass jedes Hausmittel versagt. Dann muss man auf Ameisenmittel aus dem Handel zurückgreifen. Denn die Tiere aus dem Haus zu vertreiben, ist aus hygienischen und gesundheitlichen Aspekten wichtig.

Ameisenbekämpfung mit Kieselgur: Es gibt Ameisenmittel, die aus Kieselgur bestehen, das durch fossile Ablagerungen der Kieselalgen entsteht. Diese Substanz lässt die Tiere austrocknen und ersticken. Allerdings muss man die Gebrauchsanweisung exakt befolgen, damit nicht auch andere Insekten der Substanz zum Opfer fallen.

Ameisenmittel mit chemischen Bioziden: Ameisenmittel mit Bioziden schädigen nicht nur die Ameisen, sondern auch die Umwelt und andere Organismen und sollten sehr umsichtig angewendet werden.

Ameisen im Garten bekämpfen

Im Garten sollten Ameisen nur dann bekämpft werden, wenn sie deutlich stören - Sie also durch Bisse attackiert werden oder sich die Tiere über Nahrungsmittel hermachen. Für Ihre Pflanzen zumindest sind die Ameisen keine Gefahr, sie knabbern sie nicht an oder schädigen sie auf andere Weise - wie zum Beispiel Schnecken oder Buchsbaumzünsler. Häufig kann man beobachten, dass Ameisen sich über Blattläuse hermachen. Aber sie fressen die Tiere nicht, sondern "melken" sie nur, um an den Honigtau heranzukommen.

Ameisen im Garten mithilfe von Nematoden bekämpfen: Nematoden können zum Einsatz kommen, wenn Ameisen sich eher an feuchten Orten wie Rasenflächen, Gewächshäusern, Balkonkästen etc. tummeln. Die kleinen Fadenwürmer mögen es feucht und nicht zu kalt. Sie sind natürliche Feinde der Ameisen und gehen an die Larven ran. Die Ameisen werden dann ihr Nest weiter weg verlegen. Mittel mit Nematoden kann man im Handel kaufen. Der Vorteil: Die Nematoden sind unschädlich für andere Tiere, Pflanzen und Menschen.