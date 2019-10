Faktenfuchs: Was ist dran an dem Klimawandel-Brief an Guterres?

Greta Thunberg hat mit ihrer Klima-Rede vor den Vereinten Nationen viel Aufmerksamkeit erzeugt – doch auch ihre Gegner versuchen, ihrer eigenen Position Gehör zu verschaffen. In den vergangenen Tagen kursierte in diversen Artikeln im Netz der Verweis auf ein Schreiben mit mehreren Hundert Unterzeichnern und dem Titel "Es gibt keinen Klimanotstand". Es ist ein offener Brief an António Guterres, den UN-Generalsekretär. In dem Text heißt es zum Beispiel: "Die aktuelle Klimapolitik schwächt sinnlos und schmerzlich das Wirtschaftssystem und gefährdet das Leben vieler in Ländern, denen der Zugang zu einer bezahlbaren, ständigen Stromversorgung verwehrt wird."

Dieses Schreiben nannte auch ein Nutzer auf BR24-Facebook in einem Kommentar und kritisierte, dass der BR nicht darüber berichtet habe. Der #Faktenfuchs hat sich nun das Schreiben genauer angesehen.