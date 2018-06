Extremwetter durch Klimawandel Mehr Starkregen, Dürren, Hitzewellen und Orkane

2017 ist dritt- oder zweitheißestes Jahr

2014, 2015 und 2016 haben Rekorde bei den weltweiten Temperaturen aufgestellt. Auch das Jahr 2017 ist außergewöhnlich gewesen. Es ist laut US-Klimabehörde NOAA das drittheißeste bislang gemessene Jahr, hinter 2015 und 2016. Das ist beunruhigend, sagen die Experten, denn 2016 wurde die starke Erwärmung noch durch das Klimaphänomen "El Niño" verstärkt. 2017 wurde er durch "La Niña" abgelöst, die das Oberflächenwasser im Ostpazifik abkühlt. Die durchschnittliche Temperatur über den Land- und Ozeanflächen hat von Januar bis Oktober dennoch um 0,86 Grad Celsius über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts von 14,1 Grad gelegen.



Die zu den Vereinten Nationen gehörende Weltwetterorganisation WMO sieht 2017 sogar als zweitwärmstes Jahr, gleichauf mit 2015. Zur selben Einschätzung kommen auch die NASA und das britische Hadley Centre. 2017 und 2015 habe die Temperatur laut WMO rund 1,1 Grad über dem vorindustriellen Wert gelegen. "Wir haben außerordentliches Wetter gesehen", sagt WMO-Chef Petteri Taalas, "inklusive Temperaturen von mehr als 50 Grad Celsius in Asien, Rekord-Hurrikanen in rasanter Abfolge in der Karibik und im Atlantik, die bis nach Irland gekommen sind, verheerenden Monsun-Überflutungen, die Millionen Menschen betroffen haben, und einer langen Dürre im Osten Afrikas." Viele dieser Wetterereignisse hätten die "verräterischen Zeichen des Klimawandels" an sich. Zudem habe das Eis der Arktis die zweitniedrigste Ausdehnung seit Aufzeichnungsbeginn gehabt.



Insgesamt beunruhigend sei laut Petteri Taalas, das es 17 der wärmsten 18 Jahre seit der Jahrtausendwende gegeben hätte: "Der Grad der Erwärmung in den vergangenen drei Jahren war außerordentlich."



Ein Jahr mit Rekord-Temperaturen war 2017 in Deutschland zwar nicht, dennoch aber wieder deutlich wärmer als der Durchschnitt. Wie der Deutsche Wetterdienst bilanzierte, war es ein unbeständiges Jahr mit extremen Ausprägungen. Mit 9,6 Grad Celsius im Schnitt lag die Temperatur um 1,4 Grad Celsius höher als der Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Bezogen auf die spätere Vergleichsperiode 1981 bis 2010 betrug die Abweichung +0,7 Grad. Damit gehört auch 2017 in Deutschland zu den acht wärmsten Jahren seit Beginn regelmäßiger Temperaturmessungen 1881.

2016 bricht wieder Temperaturrekord

Das Jahr 2016 hat nach 2014 und 2015 als drittes Jahr in Folge den globalen Temperaturrekord gebrochen. "Ein einziges Jahr ist eine Art Kuriosum", sagte Deke Arndt von der US-Klimabehörde NOAA bei der Bekanntgabe im Januar 2017. "Aber der Trend und die Tatsache, dass wir jetzt jedes Jahr an die Decke stoßen, das zeigt, dass wir wirklich große Veränderungen durchmachen", so Arndt weiter.



Die weltweite Durchschnittstemperatur hat nach Angaben der Weltwetterorganisation WMO in Genf etwa 1,1 Grad Celsius über der der vorindustriellen Zeit gelegen. Die NOAA ermittelte einen Durchschnittswert über Land- und Ozeanflächen, der um 0,94 Grad Celsius über dem Durchschnitt im 20. Jahrhundert lag. Bei der US-Raumfahrtbehörde NASA waren es durchschnittlich 0,99 Grad Celsius mehr. Die leicht unterschiedlichen Werte resultieren aus verschiedenen Mess-und Berechnungsmethoden der Organisationen.



Auch wenn die Werte leicht auseinandergehen: Einig sind sich alle Experten darüber, dass nun rasch gehandelt werden muss. Und sie schlagen Alarm. "Die Extreme nehmen zu. Mit der wärmeren Arktis bauen sich Hochdruckgebiete auf, die im Winter Kaltluft zu uns leiten", betonte Hans Joachim Schellnhuber, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, und warnt: "Viele glauben, nach dem Pariser Abkommen ist das Klima bereits gerettet. Doch die nationalen Ziele der Vertragsstaaten in dem Abkommen reichen bekanntlich noch nicht für die Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad Celsius. Nach Paris hat bislang noch kein Land seine Klimaschutzambitionen deutlich erhöht.

2016: Extreme Temperaturveränderungen in der Arktis

Besonders warm war es 2016 unter anderem im Osten Russlands, in Alaska, im Westen Kanadas, in Zentralamerika sowie in Teilen Australiens und Asiens.



Extreme Temperaturveränderungen gab es auch in der Arktis, wo das Eis zudem auf neue Minimalrekorde zurückging. "Was in der Arktis passiert, ist beeindruckend. Dieses Jahr hat es alles bisher Dagewesene auf unglaubliche Art und Weise gesprengt", sagt Nasa-Manager Gavin Schmidt. Vielerorts wurden die warmen Temperaturen wie schon im Jahr zuvor vom Klimaphänomen El Niño beeinflusst.



"Die langfristigen Indikatoren für vom Menschen ausgelösten Klimawandel haben 2016 neue Höhen erreicht", erklärte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas. "Die Konzentration von Kohlendioxid und Methangas ist in Rekordhöhe gestiegen. Beide tragen zum Klimawandel bei."



Für Deutschland war 2016 nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mit einer Mitteltemperatur von 9,5 Grad Celsius zwar wieder ein sehr warmes Jahr, jedoch nicht das wärmste.

Ein Monats-Temperaturrekord jagt den nächsten

Im September 2016 verkündete die US-Klimabehörde NOAA wieder einen neuen weltweiten Monats-Temperaturrekord: Auch der August 2016 war der wärmste August seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1880. Er stellte damit zum 16. Mal in Folge einen globalen Temperaturrekord für den jeweiligen Monat auf.



Die Durchschnittstemperatur über Land- und Ozeanflächen habe im August um 0,92 Grad Celsius über dem Durchschnittswert des 20. Jahrhunderts von 15,6 Grad gelegen, teilte die NOAA mit. Damit übertraf der August 2016 den gleichen Monat des Vorjahres, der der bisherige Rekordhalter war, um 0,05 Grad Celsius. Besonders warm war es in Nordamerika, Spanien, Großbritannien, Bahrain und Teilen Kanadas.

2015 – Erderwärmung in Deutschland stärker als weltweit

Temperaturabweichung 2015 vom langjährigen Mittel Seit 1881 hat sich Deutschland nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) um 1,4 Grad Celsius erwärmt. International habe der Wert bei etwas unter einem Grad gelegen. Als Grund für die höhere durchschnittliche Erwärmung nannte DWD-Experte Thomas Deutschländer am 8. März 2016 auch die geografische Lage Deutschlands: "Land erwärmt sich schneller als Wasser." So lag die Mitteltemperatur der vergangenen Jahre hierzulande mit 9,2 Grad Celsius genau ein Grad über dem Wert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. "Das ist erlebter Klimawandel", so Deutschländer. 23 dieser 25 Jahre waren dem Meteorologen zufolge zu warm.

2015 – wärmstes je gemessenes Jahr weltweit

Dieses Ergebnis bestätigen auch die Datenauswertungen der US-Meteorologen der Nationalen Ozean- und Atmosphärenverwaltung (NOAA) und der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA. Niemals seit Beginn der systematische Erhebung globaler Temperaturdaten im Jahr 1881 waren die Temperaturen im weltweiten Durchschnitt so hoch wie im Jahr 2015. +0,9 Grad Celsius: Um fast ein Grad lag die globale Jahresdurchschnittstemperatur über dem Mittelwert des gesamten 20. Jahrhunderts.

Extremereignisse 2015

zweitwärmstes Jahr in Alaska (seit 1925), USA (seit 1895) und Afrika (seit 1910)

erstmalig traten im August 2015 drei große Orkane gleichzeitig in Nordostpazifik auf

Arktis: die bislang kleinste Eisausdehnung im arktischen Winter

Antarktis: viertkleinste Eisfläche im antarktischen Sommer

extreme Hitzewelle in Indien in Mai und Juni mit Temperaturen über 45° Celsius

Marokko: In einer einzigen Stunde fiel am 6. August 13-mal mehr Regen als sonst in einem ganzen Monat

Rekordtemperaturen seit 2001

Die Lufttemperaturen über Land waren 2015 sogar um 1,33 Grad höher als im langjährigen Mittel (die Lufttemperatur über Wasser lag "nur" 0,74 Grad über dem Mittelwert). 15 der 16 wärmsten Jahre seit 1880 fanden laut NASA erst im 21. Jahrhundert statt – jedes einzelne Jahr seit 2001 gehört zu den Top 16. Bisheriger Rekordhalter war 2014 – mit einer globalen Jahresdurchschnittstemperatur von 14,59 Grad Celsius um 0,69 Grad über dem Langzeitmittel. Auch wenn die Abweichung dieses Zahlenwertes so klein erscheint, so ist dies eine ganz signifikante Erwärmung.

Höchsttemperaturen in Europa

2015 war auch in Europa das wärmste je gemessene Jahr. Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) war es auch 2014 in Europa ungewöhnlich warm. Im "Climate Status 2015" stellt die Weltorganisation fest, dass sich der über die vergangenen Dekaden bestätigte Trend zur Erderwärmung fortsetzte. Die 15 heißesten Rekordjahre fielen ins 21. Jahrhundert.



In Deutschland war 2015 das zweitwärmste Jahr nach dem derzeitigen Rekordhalter 2012. Es teilt sich den Platz nach Daten des Deutschen Wetterdienstes mit den Jahren 2000 und 2007.

2014 – Extremereignisse

Alaska und die USA erlebten das wärmste Jahr seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen 1916. Für Kanada war es das kälteste Jahr seit 1996.

Starkregen und Überschwemmungen trafen Bangladesch, Pakistan und Indien im August und September, Sri Lanka im Dezember.

In Afrika gingen in Marokko, Mozambik, Südafrika, Kenia, Äthiopien, Somalia und in der Vereinigten Republik Tansania ungewöhnlich starke Regenfälle nieder. Ebenso hatten in Südamerika Paraguay, Argentinien, Bolivien und einige Regionen Brasiliens mit Wassermassen zu kämpfen.

Dagegen litten Zentral- und Ostbrasilien, Honduras, Guatemala, El Salvador und Nicaragua unter Dürreperioden.

Zudem stiegen der Meeresspiegel und die durchschnittliche Temperatur der Ozeane zum Teil auf Rekordmaß an.

2013 – Rekordflut

Schon das Jahr 2013 ging als eines der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in die Annalen ein. Dies zeigte der am 23. März 2014 veröffentlichte Bericht "WMO-Statement on the Status of the Global Climate in 2013" der WMO. Die Auswirkungen des Klimawandels seien überall auf der Welt spürbar gewesen – unter anderem auch durch die Starkregenfälle in Mitteleuropa, die zu Überschwemmungen führten wie in Deutschland.

So waren die Überflutungen an Donau und Elbe die schlimmsten seit mindestens 1950, so die WMO.

- In Passau sei der höchste Pegelstand seit dem Jahr 1501 gemessen worden.

- Deutschland habe 2013 zudem den viertwärmsten Winter seit Beginn der Aufzeichnungen erlebt – mit Temperaturen, die gut drei Grad über dem langjährigen Mittel lagen.

2013 – weltweite Beispiele für extreme Wetterereignisse