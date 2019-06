faktenfuchs: Sind Hagelflieger Humbug?

Das Unwetter in Bayern am Montag hat nicht nur Schaden hinterlassen, sondern auch Fragen. Zum Beispiel auf BR24-Facebook, wo Nutzer wissen wollten, warum die Hagelabwehr mit Hilfe von Fliegern und ausgebrachtem Silberiodid nicht funktioniert habe.

Auf diese Frage gibt es zwei Antworten, eine einfache und schnelle. Aber auch eine etwas komplexere, die über das einzelne Gewitter in Bayern hinausgeht.

Die einfache Antwort ist, dass das Unwetter am Montag das Gebiet nicht betraf, in der es Hagelflieger in Bayern gibt – nämlich im Raum Rosenheim, Miesbach und Traunstein.

Wirksamkeit wissenschaftlich nicht abschließend erforscht

Die komplexere Antwort betrifft die Wirksamkeit. Denn wissenschaftlich ist nicht endgültig geklärt, ob Hagelabwehr funktioniert.

Die Idee und in Regionen wie Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, aber auch in Frankreich oder China die Praxis: Ein Flieger "impft" eine sich entwickelnde Gewitterwolke mit einigen Litern Silberiodid – in der Hoffnung, dass die kleinen Teilchen Wasser an sich binden und gefrieren lassen. Damit werden die Hagelkörner in ihrer Zahl zwar mehr, in ihrem Durchmesser werden sie aber kleiner, als sie vielleicht ohne Silberiodid würden. Das soll die Schäden für Landwirte und andere Bewohner in Grenzen halten.

In Rosenheim etwa beauftragt der Landkreis Hagelflieger. Dennoch ist diese Praxis heftig umstritten.

Vorwurf des Betrugs

Der aus Fernsehen und Internet bekannte Meteorologe Jörg Kachelmann nennt die vom Steuerzahler finanzierten Hagelflieger "Betrug".