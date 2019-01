Ebola-Virus in westafrikanischer Fledermaus entdeckt

Das Ebola-Virus wurde 1976 zum ersten Mal identifiziert und nach dem Fluss Ebola in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) benannt. Das Virus ist hoch ansteckend und die Krankheit verläuft unbehandelt meist tödlich. Bei dem aktuellen Ausbruch im Kongo erkrankten mehr als 700 Menschen an Ebola, knapp 450 starben seit August 2018. Es ist der zweitgrößte Ausbruch nach der schweren Epidemie, die Westafrika - vor allem Guinea, Sierra Leone und Liberia - in den Jahren 2014/2015 getroffen und mehr als 11.000 Menschen getötet hatte.

Warnung vor Fledermaus-Verzehr

In Fledertieren Zentralafrikas - Fledermäusen und Flughunden - wurde der Ebola-Virus bereits vor Jahren nachgewiesen. Jetzt haben Experten erstmals als Virusträger eine Fledermaus in Westafrika, eine Langflügelfledermaus der Art Miniopterus inflatus, die in Höhlen lebt und sich von Insekten ernährt, nachweisen können. Das Gesundheitsministerium in Liberia forderte daraufhin die Bevölkerung auf, auf das Töten und den Verzehr von Fledertieren zu verzichten. Denn Fledertiere dienen in Liberia, das einem UN-Index zufolge zu den zehn ärmsten Ländern der Welt gehört, häufig als Nahrung.

Ebola-Virus in Fledermaus nachgewiesen

Ein Konsortium, zu dem unter anderem die liberianische Gesundheitsbehörde und die New Yorker Columbia University gehört, wollte herausfinden, was der Ursprung der westafrikanischen Epidemie ist. Dafür untersuchten der Virologe Simon Anthony und seine Kollegen bislang die DNA von 4.000 Tieren aus Liberia. Nur die eine Probe, die Ende 2016 an der Grenze zu Guinea genommen wurde, fiel positiv aus. Hier konnten die Virologen einen Teil des Erbguts des Ebola-Virus nachweisen, der für die Epidemie in Westafrika 2014 und 2015 gesorgt hatte. Noch dauern die Untersuchungen an, darum gibt es auch bislang keine Veröffentlichung in einer wissenschaftlichen Publikation. Doch die Behörden in Liberia wollten die Bevölkerung sogleich vor dem Verzehr von Fledermäusen warnen.

Wie wird der Ebola-Erreger übertragen?

Die Übertragung des Virus auf den Menschen erfolgt vermutlich entweder über Affen, die sich an Fledermäusen oder Flughunden anstecken, sterben und von Jägern als "Buschfleisch" verzehrt werden, oder direkt von der Fledermaus auf den Menschen. Denn neben Ebola können Fledermäuse auch andere gefährliche Viren wie Tollwut oder das Nipah-Virus übertragen. Die Ansteckung erfolgt über den Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten. Auch eine Tröpfcheninfektion ist bei den hochansteckenden Viren in seltenen Fällen möglich.

Wie lässt sich Ebola behandeln?

Bei einer Erkrankung mit Ebola müssen die Kranken schnellstmöglich auf einer Intensivstation isoliert werden. Es können lediglich die Symptome des Ebola-Fiebers behandelt werden mit Infusionen von Flüssigkeit und Elektrolyten. Ein nach der Westafrika-Epidemie entwickelter experimenteller Impfstoff, mit dem bisher 60.000 Menschen gegen die Fieberkrankheit geimpft wurden, hat die Ausbreitung der Krankheit im Kongo wohl verlangsamen, aber nicht stoppen können.