Faktenfuchs: Mehr Corona-Tests, mehr Infizierte?

Diese Behauptung wiederholte er am 19. Juli in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News.

"Die Fälle steigen, weil wir weltweit die besten Tests haben und weil wir am meisten testen." US-Präsident Donald Trump (Original: "Cases are up because we have the best testing in the world and we have the most testing.")

Mehrere US-amerikanische Fact-Checking Seiten überprüften Trumps Aussagen und bezeichnen sie als "falsch" oder "irreführend".

Die Faktenchecker der Universität Pennsylvania stellten klar, dass es so viele Corona-Fälle in den USA gebe, weil sich die Krankheit ausbreite, nicht nur weil viel getestet würde (im Original: "Cases are high because of ongoing transmission, not just because of testing.")

Verschwörungen zu Tests und Infektionen

Neben Trump verbreiten in Deutschland seit Ausbruch der Pandemie Personen aus dem verschwörungsideologischen Umfeld die Behauptung, dass die Infektionszahlen nur deshalb anstiegen, weil die Testkapazitäten ausgeweitet werden.

Häufig sind diese Behauptungen mit politischen Verschwörungsideen verbunden. So schreibt eine Plattform aus dem Umfeld der "Alternativen Medien", es werde bewusst mehr getestet, um mehr Fälle zu finden - mit dem Ziel "den nächsten Krisenfall zu rechtfertigen". Belege für die Behauptung liefert der Urheber des Textes nicht.

Zahlreiche Falschbehauptungen in wenigen Sätzen

Auch auf der Messaging-Plattform Telegram spekulieren Nutzer über eigentlich sinkende Fallzahlen - und dass durch die Tests ein anderes Bild der Lage suggeriert werden solle. Als Ziel, so heißt es, solle "eine breite öffentliche Unterstützung für ein Gesetz zur Einführung der Zwangsimpfung" erreicht werden.

In diesem Absatz stehen gleich drei Falschbehauptungen. Zum einen plant das Gesundheitsministerium keine "Zwangsimpfungen". Zum anderen sinken die registrierten Zahlen nicht, sondern die Neuinfektionen steigen. Für die Aussage, die Testkapazitäten würden nur zu dem Zweck ausgeweitet, politische Maßnahmen zu rechtfertigen, liefern der oder die Urheber der Nachricht keine Belege.

Aktueller Anstieg hat laut RKI mehrere Gründe

Das Robert Koch-Institut (RKI) betont auf BR24-Anfrage, dass "Lockerungen überhaupt möglich waren, haben wir der Tatsache zu verdanken, dass es gelungen war, die Ausbreitung des Virus - auf Grund der getroffenen Maßnahmen - deutlich zu verlangsamen". Der aktuelle Anstieg der Fallzahlen habe verschiedene Gründe, darunter "viele kleinere Ausbruchsgeschehen in verschiedenen Landkreisen, die mit unterschiedlichen Situation in Zusammenhang stehen, z.B. größeren Feiern im Familien-und Freundeskreis, Freizeitaktivitäten, an Arbeitsplätzen, aber auch in Gemeinschafts-und Gesundheitseinrichtungen, Reiserückkehrern". Über die Wichtigkeit der Tests schreibt das RKI abschließend:

"Die Tests helfen dabei, das Geschehen so realistisch wie möglich abzubilden, Fälle und Ausbrüche rasch zu erkennen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern." Robert Koch-Institut auf BR24-Anfrage

Fazit:

Durch mehr Tests werden vor allem Fälle registriert, die zuvor womöglich nicht aufgefallen wären. RKI und Gesundheitsminister Spahn werten das als Erfolg: Infektionsketten könnten dadurch effektiver nachvollzogen und durchbrochen werden.

Aus den Aussagen des RKI und der Analyse der Zahlen durch das Team von BR-Data geht hervor, dass es keinen Zusammenhang zwischen der Ausweitung der Tests und der Zahl der Neuinfektionen gibt.

Die pauschale Aussage: "Mehr Tests führen zu mehr positiven Fällen" ist irreführend.

Die aktuell hohen Corona-Zahlen in den USA und in Deutschland lassen sich nicht durch die Testzahlen erklären, sondern durch das jeweilige Infektionsgeschehen. Aktuell steigen die Corona-Zahlen in Deutschland schneller als die Zahl der Testungen. Je nach Vergleichszeitraum (KW 24-31) nahmen die Tests um 75 Prozent zu, die Neuinfektionen um 104 Prozent. In den vergangenen vier Wochen (KW 28-32) stiegen die Testzahlen um 13 Prozent und die Neuinfektionen um 98 Prozent.