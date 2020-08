Faktenfuchs: Wie viele Leute waren auf Corona-Demo in Berlin?

Auf dem Bild erscheint die Personengruppe ähnlich dicht zu stehen wie die der Demonstrierenden auf der Straße des 17. Juni. Fotos oder Videos, die die Dichte der Menschengruppe nahelegen könnten, finden sich in den uns zugänglichen Bilddatenbanken nicht. Selbst wenn man eine vergleichbare Dichte wie bei den Personen auf der Straße des 17. Juni annimmt (zwischen 0.8 und 2.0 Personen pro Quadratmeter), befanden sich in der Nähe des Brandenburger Tors zur Zeit der Aufnahme zwischen 6.000 und 16.000 Personen. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Dichte in diesem Bereich deutlich unterhalb der angesetzten 0.8 bis 2.0 Personen pro Quadratmeter liegt.

Selbst wenn diese Personen noch zur Kundgebung der Corona-Kritiker gestoßen sein sollten, ergibt das keine Zahl an Teilnehmenden von 800.000 oder 1.3 Millionen, wie derzeit spekuliert wird.

Fazit:

Aktuell gibt es eine Debatte um die Anzahl an Teilnehmenden bei der Kundgebung "Das Ende der Pandemie - Tag der Freiheit" am Samstag, 01. August. Die Polizei spricht von 20.000 Personen. Veranstalter und Anhänger der Bewegung hingegen sprechen entweder von 1.3 Millionen, in anderen Versionen von rund 800.000 Teilnehmenden die Rede.

Mit Hilfe des Recherche-Tools "mapchecking" kommen wir auf eine Zahl im Bereich der 20.000 Personen liegt. Die Varianzen ergeben sich aus den Schätzungen, die wir der Berechnung zugrundelegen.

Bei den bisherigen Großveranstaltungen auf der Straße des 17. Juni waren im Vergleich zu der Kundgebung am Samstag nicht nur die Straße des 17. Juni, sondern auch der angrenzende Tiergarten, sowie die Straßen um den Friedensengel eng gefüllt. Am Samstag war das nicht der Fall. Die Kundgebung füllte nur einen Teil der Straße des 17. Juni. Umliegende Parks und Straßen waren nicht in vergleichbarem Ausmaß wie bei WM- Feierlichkeiten oder der Loveparade gefüllt.