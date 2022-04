Axiom Space: Erste private Mission startet zur ISS

Teure Tickets für den Trip zur ISS

Allerdings dürften die drei Mitreisenden, der US-Amerikaner Larry Connor, der Kanadier Mark Pathy und der Israeli Eytan Stibbe, die wohl schlechtbezahltesten Forschenden sein, die es je gegeben hat: Angeblich hat jeder der drei Unternehmer 50 Millionen Euro für das Ticket zur ISS bezahlt. Befördert werden die Astronauten in einer Kapsel des Raumfahrtunternehmens SpaceX.

Urgestein der ISS-Raumfahrt: Kommandant López-Alegría

Der Kommandant der Mission AX-1, Michael López-Alegría, ist allerdings ein sehr erfahrener ehemaliger NASA-Astronaut. Der jetzt 63-Jährige flog erstmals 1995 ins All, an Bord des Spaceshuttles Columbia. Auch auf der ISS war López-Alegría schon mehrfach, das erste Mal im Oktober 2000 beim erst fünften Flug zur ISS überhaupt. Damals half er bereits bei mehrfachen Ausstiegen beim Zusammenbau der Raumstation. Es folgten noch zwei weitere Aufenthalte auf der ISS. 2007 endete sein bis jetzt letzter Aufenthalt im All, vor 15 Jahren.

Er habe sich wie ein Neuling auf den neuen ISS-Aufenthalt vorbereiten müssen, sagt López-Alegría: "Ich dachte, dass NASA-Training würde für mich sicher Routine werden, aber so viel auf der ISS hat sich verändert und den Rest hatte ich vergessen, also musste ich quasi wieder ganz von vorne anfangen.

López-Alegría hält mehrere Rekorde als Astronaut: Während insgesamt zehn Weltraum-Spaziergängen hat er sich zusammengezählt mehr als 67 Stunden auf Außeneinsätzen im All aufgehalten. Und er hat mit sieben Monaten Gesamtdauer den längsten Weltraumaufenthalt absolviert.

Nächste Station für Axiom Space: die eigene Space-Station

Das Raumfahrtunternehmen Axiom Space will mehr als nur Weltraum-Touristen ins All schaffen. Der Unternehmensgründer Michael Suffredini war von 2005 bis 2015 NASA-Programmdirektor für die Internationale Raumstation - ein echter ISS-Experte. Axiom Space wurde von der NASA beauftragt, ein Modul für die Raumstation zu bauen. Und das Raumfahrtunternehmen plant eine eigene, kommerzielle Raumstation.