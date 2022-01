Angeblich neue Corona-Variante B.1.640.2: Das sollten Sie wissen

Die Nachrichten über die "neue" Variante B.1.640.2 aus Frankreich klingen besorgniserregend. Hunderte Menschen befänden sich demnach im Krankenhaus und würden künstlich beatmet. Laut der Berichte, die wahrscheinlich ihren Ursprung auf der Webseite thailandmedical.org haben, verbreite sie sich jetzt in Südfrankreich und sei nun auch in Großbritannien aufgetaucht. Auch andere Medien berichten mittlerweile darüber. Was ist dran an der Sorge?

Variante ist der WHO schon bekannt

B.1.640 ist der Name der Variante und seit November 2021 ist sie bei der WHO als "Variant under monitoring" gelistet, das heißt, "unter Beobachtung". Auf der Liste der WHO gibt es 17 weitere derartige Varianten, die eine Zeitlang unter Beobachtung waren, sich aber nicht durchgesetzt haben. Zwei weitere Varianten sind immer noch unter Beobachtung. Darüber hinaus gibt es noch "Variants of interest" und die höchste Stufe "Variants of concern", darunter Delta und Omikron.

Die Berichterstattung über B.1.640.2, einen zweiten Strang von B.1.640, hat sich wahrscheinlich an einer Preprint-Veröffentlichung entzündet, also einer Studie, die noch nicht von Fachkollegen begutachtet wurde. Wissenschaftler vom Institut IHU Méditerranée Infection in Marseille berichten darin von zwölf Menschen aus dem Südosten von Frankreich, die sich im November 2021 mit B.1.640.2 angesteckt haben. Einer davon war kurz vorher aus Kamerun zurückgekehrt.

Der Preprint-Artikel wurde Ende Dezember veröffentlicht. Das heißt aber nicht, dass die Variante neu ist. Es gibt bereits Berichte von Sequenzierungen dieser Variante aus dem Oktober in Paris.