2022 wird das Jahr des Mondes: Zahlreiche Missionen geplant

Indien möchte erstmals sanft auf dem Mond aufsetzen

2019 hatte die indische Raumsonde Vikram auf dem Mond eine Bruchlandung hingelegt. Mit der Mission Chandrayaan-3 wagt Indien einen neuen Versuch, sanft auf unserem Erdbegleiter zu landen. Zwar ist die Mission für 2022 geplant, jedoch ist derzeit noch nicht klar, ob sie wirklich dieses Jahr starten kann. Die indische Weltraumbehörde ISRO hat allerhand zu tun, da derzeit ebenfalls die Vorbereitungen für Indiens erste astronautische Flüge im All laufen, die auch zeitnah erfolgen sollen.

Die VAE fliegen mit ispace und SpaceX zum Mond

2021 kam der Marsorbiter Hope in der Marsumlaufbahn an, 2022 würden die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gerne auf dem Mond landen: Dafür hat das Land einen Rover namens Rashid gebaut. Die Mondlandefähre dafür stellt ein japanisches Unternehmen namens ispace bereit – und überhaupt erst ins All geschossen werden sollen Rover und Lander von einer SpaceX-Rakete.