Fly me to the Mond Ansturm auf den Erdtrabanten

2022 sollen mehrere Mondmissionen starten: Die NASA will hin, Russland ein lunares Comeback starten, die VAE und Japan arbeiten zusammen. Unser Mond ist als Reiseziel so begehrt wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr. Warum?

Die Fahnen der Menschen sind inzwischen verbleicht, ihre Fußabdrücke aber geblieben. Diverse Mondlandefähren und inaktive Rover zieren die Oberfläche unseres Mondes. Die Überbleibsel von Bruchlandungen haben kleine Krater auf unserem Erdbegleiter hinterlassen. Auf der erdabgewandten Seite des Mondes erkundet Yutu-2, der chinesische Jadehase, derzeit als einzig aktiver lunarer Rover die Mondoberfläche. Und hoch oben über dem Mond zieht der Lunar Reconnaissance Orbiter LRO seine exzentrischen Bahnen, um unseren Erdtrabanten zu kartieren. Der Orbiter kann auch Fotos liefern, sollte mal wieder eine Landefähre außerplanmäßig zerschellt sein, so wie 2019 die indische Mondsonde Vikram oder die israelische Mission Beresheet.

Aber ist das nur die Ruhe vor dem Ansturm?

Denn während 2021 in der Raumfahrt als das Jahr des Mars gelten darf, könnte 2022 das Jahr sein, in dem die Menschheit den Mond wiederentdeckt - allen voran die US-Weltraumbehörde NASA, die mit ihrem Artemis-Programm wieder Menschen auf dem Mond spazieren lassen will.

Artemis: Mit der Schwester des Apollo will die NASA zurück zum Mond

Die neue Mondrakete SLS der NASA soll im Artemis-Programm zum Einsatz kommen. Der ehemalige US-Präsident Trump wollte eigentlich US-Amerikaner zu unserem Nachbarplaneten Mars schicken. Nachdem ihm klargemacht wurde, dass die NASA dieses Unterfangen nicht innerhalb seiner zwei angestrebten Legislaturperioden umsetzen werden könne, gab Donald Trump ein neues Ziel aus: Mit dem Artemis-Programm sollte bis 2024 die erste Frau und ein weiterer Mann zum Mond geschickt werden, lunare Rückkehr statt marsianisches Neuland - aber immerhin. Seitdem hat die NASA die geplante astronautische Mondlandung zwar auf frühestens 2025 verschoben. Aber bereits 2022 sollen gleich mehrere unbemannte Missionen im Rahmen des Artemis-Programms zum Mond starten.

Artemis 1 soll eine Runde um den Mond drehen

Die Mission Artemis 1 könnte im Frühjahr 2022 starten. Artemis 3 ist die Mondmission, in deren Rahmen die NASA erstmals seit 1972 wieder Menschen zum Mond schicken möchte. Vorher muss allerdings die dafür nötige Ausrüstung getestet werden: Im Rahmen der Artemis 1-Mission soll erstmals die neue Trägerrakete SLS zusammen mit der Orion-Raumkapsel Richtung Mond geschossen werden. Bevor die Raumkapsel in eine Mondumlaufbahn einschwenkt, sollen mehrere Minisatelliten, sogenannte "CubeSats" ausgesetzt werden. Nach einer bis anderthalb Runden um den Mond soll Orion die Heimreise antreten und schließlich im Pazifik landen.



Die NASA plant, dass die gesamte Mission 26 bis 42 Tage dauern wird. Losgehen könnte es im März oder im April 2022.

An der Mission Artemis 1 ist auch Europa beteiligt

Für die Mission Artemis 1 wird Orion auf der Trägerrakete montiert. Das Servicemodul für Orion hat die ESA beigesteuert. Die ESA verfolgt derzeit keine eigenen Mondlandepläne - würde allerdings auch gerne europäische Astronautinnen und Astronauten zu unserem Erdtrabanten schicken. Deshalb hat sie das Servicemodul für die Orion-Raumkapsel beigesteuert. Im Gegenzug sollen eines Tages auch europäische Astronauten mit dem Raumschiff zum Mond reisen dürfen.

Auch auf dem Erdboden will alles für eine Mondlandung vorbereitet sein. Der NASA-Weltraumbahnhof wird dafür ein wenig umgerüstet: Ein Beispiel ist das Vehicle Assembly Building, in dem die Rakete für den Flug zum Mond zusammengebaut wird. Rakete: Rakete ist ein gutes Stichwort: Denn um etwas zum Mond zu schießen, braucht es ordentlich Wumms. Die Superschwerlastrakete Space Launch Systems, kurz SLS, gilt als Nachfolger des 2011 beendeten Space Shuttle-Programms. Die SLS wird von Boeing gefertigt.

Im Rahmen von Artemis sollen auch kommerzielle Anbieter zum Mond fliegen

Während die NASA für ihr Apollo-Programm auf Marke Eigenbau setzte, soll dies bei Artemis anders sein: Die US-Weltraumbehörde beauftragt im Rahmen der "Commercial Lunar Payload Services" (CLPS) Initiative kommerzielle Unternehmen damit, Nutzlasten zum Mond zu bringen und beispielsweise am Südpol schon mal einige Vorbereitungen für die Rückkehr US-amerikanischer Astronautinnen und Astronauten zu treffen.

Intuitive Machines will seinen Nova-C Lander auf dem Mond landen lassen

Das Unternehmen Intuitive Machines will 2022 seinen Mondlander Nova-C zum Mond schicken. So will das US-Unternehmen Intuitive Machines nach derzeitigen Planungen noch im ersten Quartal 2022 seinen Mondlander Nova-C zum Mond schicken. Eine Falcon 9-Rakete des US-Unternehmens SpaceX soll den Mondlander gen Erdtrabanten befördern. Es wäre der erste Flug zum Mond im Rahmen der CLPS-Initiative. Landen soll Nova-C im Oceanis Procellarum. Mit an Bord befinden sich neben der Nutzlast der NASA auch "kommerzielle Nutzlasten": Unter anderem wohl zwei Modellautos, die sich auf dem Mond ein Rennen liefern sollen. Intuitive Machines plant derzeit einen Start gen Mond im Oktober 2022.

Das US-Unternehmen Astrobiotic möchte einen Falken zum Mond schicken

Das US-Unternehmen Astrobiotic möchte 2022 seinen Peregrine-Lander zum Mond schicken. Die Rakete dafür ist aber noch nicht fertig. Ein weiterer kommerzieller Anbieter würde gerne im Jahr 2022 rund 90 Kilogramm Nutzlast zum Mond schicken: Das US-Unternehmen Astrobiotic würde seinen "Peregrine"-Lander (Falke) gerne mit 14 Experimenten der NASA sowie 14 kommerziellen Nutzlasten bestücken - unter anderem einem britisch-ukrainischem "Rover" namens Spacebit, der sich auf vier Beinen über die Mondoberfläche bewegen soll, sowie einem Instrument des DLR, das Strahlung messen soll.



Allerdings ist die dafür vorgesehene Vulcan Centaur-Rakete der United Launch Alliance (ULA) noch nicht ganz so weit: Der Jungfernflug dieser neuen Trägerrakete soll nämlich mit dem Peregrine-Lander an Bord stattfinden. Ob diese Rakete erst 2023 oder sogar noch später abheben wird, ist daher derzeit noch unklar.

Russische Rückkehr zum Mond mit Luna 25

Mit Luna 25 will Russland an seine früheren Erfolge bei der Erforschung des Mondes anknüpfen. Es ist eine Weile her, dass Russland in Form der ehemaligen Sowjetunion den Mond besucht hat: 1976 setzte Luna 24 im Mare Crisium auf und schickte rund 170 Gramm Mondgestein zurück zur Erde. Doch nun wagt Russland einen neuen Anlauf: Für den Mai 2022 ist der Start der Raumsonde Luna 25 geplant. "Erstmals nach 46 Jahren werden wir wieder in die Mondumlaufbahn eintreten", sagte Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin dazu. Luna 25 soll nahe am Südpol des Mondes landen. Hauptziel der Mission ist, die Landetechnologie zu testen. Ob Russland damit an die frühen Weltraum-Erfolge von vor einem halben Jahrhundert anknüpfen kann?

Indiens vorherige Anläufe zum Mond waren nur teilweise erfolgreich

Indiens vorherige Anläufe zum Mond verliefen mittelprächtig: Während der Mondorbiter Chandrayaan-1 ("Mondfahrzeug") im Jahr 2008 erfolgreich in eine Mondumlaufbahn einschwenkte, sollte es ihn dort eigentlich zwei Jahre umkreisen. Doch schon nach knapp einem Jahr war Schluss: Der Kontakt zur Sonde war abgerissen. Immerhin wurde Chandrayaan-1 einige Jahre später wiedergefunden: Sie umkreiste immer noch den Mond. Der Mondlander Vikram der Mission Chandrayaan-2 sollte 2019 auf dem Erdtrabanten landen, stürzte aber leider ab. Der Orbiter selbst befindet sich aber immer noch in einer Umlaufbahn.

Indien wagt mit Chandrayaan-3 einen weiteren Anlauf

Indien und seine Weltraumbehörde ISRO verfolgen für das All ehrgeizige Ziele. Mit Chandrayaan-3 will die indische Raumfahrtagentur ISRO nun einen neuen Versuch starten: 2022 soll der Mondlander am Südpol des Mondes aufsetzen. Allerdings könnte es sein, dass Chandrayaan-3 zugunsten der astronautischen indischen Raumfahrt erst einmal zurückstecken muss: Denn auch Indien möchte mit seinem Raumfahrzeug Gaganyaan ("Himmelsfahrzeug") Menschen ins All schicken, 2023 soll diese stattfinden. Und dann ist da noch der Bau einer Raumstation, die sich das Land bis zum Jahr 2030 vorgenommen hat.

Die Vereinigten Arabischen Emirate bringen Rover Rashid zum Mond