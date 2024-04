Wirtschaftsweise Grimm: Mittelstand beschwert sich zurecht

Politik muss gute Rahmenbedingungen schaffen

BR24: Welchen Anteil hat denn die Politik an den Problemen, mit denen die mittelständischen Unternehmen konfrontiert sind? Sind das auch Versäumnisse vergangener Legislaturen?

Grimm: Die Politik hat schon das Problem, dass sie erstens zu sehr auf die ganz Großen guckt und die allgemeinen Rahmenbedingungen für eben die vielen kleinen mittelständischen Unternehmen nicht signifikant verbessert, dass sie eine große Bürokratielast beschließt mit vielen Initiativen, die vorangebracht werden.

Und das ist natürlich eine schwierige Rahmenbedingung für Unternehmen, die nicht im Fokus von Fördermaßnahmen stehen und vielleicht auch zu klein sind, um diese Fördermaßnahmen tatsächlich zu beantragen, denn die Beantragung von Fördermaßnahmen, das braucht ja wiederum auch Mitarbeiter. Das ist mit Bürokratie und Berichtspflichten verbunden und ist typischerweise für ein kleines Unternehmen mit geringem Mitarbeiterstamm schwieriger als für ein großes Unternehmen, das da auch größere Summen dann mitnehmen kann.

Die Politik, die Bundesregierung ist sich nicht einig, ob sie generell die Rahmenbedingungen verbessern will und auf die Marktwirtschaft setzen will oder ob sie da sehr stark gestaltend agieren will und mit Fördermaßnahmen tatsächlich bestimmte Bereiche fördern will. Da ist sich die Bundesregierung unter sich nicht einig, also FDP auf der einen und Grüne und SPD auf der anderen Seite. Und das etabliert eine Unsicherheit für die Unternehmen, die natürlich dann Investitionstätigkeiten reduzieren, weil man erst mal einfach abwartet, auf was sich die Politik jetzt letztendlich dann einigt.

BR24: Bieten denn Vorstöße wie etwa das diese Woche diskutierte Zwölf-Punkte-Papier der FDP adäquate Lösungsansätze?

Grimm: Ich glaube, wir müssen schon es schaffen, eine Balance zu finden, die dann am Ende dazu führt, dass der Wirtschaftsstandort auch attraktiv ist. Wir haben im Bereich der Sozialpolitik umfangreiche Ausgaben beschlossen, auch in den vergangenen Jahren. Die aktuelle Bundesregierung, aber auch die Merkel-Regierung haben das getan. Und wir haben einfach eine Last aus den Sozialausgaben, die dazu führt, dass die Politik nicht mehr viel Handlungsspielraum hat. Da müssen eigentlich konsequente Maßnahmen beschlossen werden.

Ein Punkt, der jetzt nicht auf dem Zwölf-Punkte-Plan der FDP ist, aber der wirklich dringend angegangen werden muss, ist, dass die die Belastung des Bundeshaushalts durch den Zuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung reduziert werden muss. Die letzten Beschlüsse der Ampelkoalition haben eher dazu geführt, dass die Ausgaben für die gesetzliche Rentenversicherung noch steigen werden. Und das ist natürlich problematisch, diese zusätzlichen Ausgaben, die da aus dem Sozialsystem kommen, die reduzieren Stück für Stück eben den Spielraum der Politik für Steuersenkungen, was natürlich für den Mittelstand attraktiv wäre oder eben auch für öffentliche Investitionen, was dazu beitragen würde, dass die Infrastruktur, auf der man in Deutschland agiert, einfach besser werden würde.

Und das wären wichtige Handlungsfelder. Und hier muss man eine gute Balance finden zwischen Investitionen und zukunftsorientierten Ausgaben, der auch attraktiven Ausgestaltung des Steuersystems und eben dem Sozialstaat.

BR24: Danke für das Gespräch.