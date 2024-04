Frau in neun Grad kalter Isar: Bauarbeiter als Lebensretter

Zwei Bauarbeiter haben am Donnerstag in München eine Frau gerettet, die in die Isar geraten war. Dies berichtet die Münchner Feuerwehr.

Zwei Bauarbeiter als Lebensretter

Am frühen Nachmittag bemerkten die Arbeiter im Bereich der Ludwigsbrücke die Frau in der Isar. Einer der Arbeiter legte seine Oberbekleidung ab und sprang zu der Frau ins neun Grad kalte Wasser und bekam sie zu fassen. Sein Kollege warf ihm ein Seil zu. Daran klammerte sich der Arbeiter, während er die Frau weiter festhielt.

Frau wird ins Krankenhaus gebracht

Kräfte der alarmierten Feuerwehr sprangen ebenfalls in die Isar. Der unterkühlte Arbeiter konnte aus eigener Kraft ans Ufer klettern und wärmte sich in einem Bauwagen auf. Die Frau wurde mithilfe einer Steckleiter gerettet und in eine Klinik gebracht. Warum die 37-Jährige in die Isar geraten war, ist nicht bekannt. Laut Feuerwehr rettete der Arbeiter ihr Leben.