Warum Tschechiens Regierungschef in Bayern einkauft

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala ist zum Einkaufen in die Oberpfalz gefahren. In den sozialen Medien veröffentlichte der liberalkonservative Politiker ein Video eines Besuchs in einem Supermarkt in der Grenzstadt Waldsassen im Kreis Tirschenreuth. Mit dem Testeinkauf wollte der Premier offenbar auf die hohen Verbraucherpreise in Tschechien hinweisen.

Testeinkauf in Waldsassen

Auf der Onlineplattform "X", früher Twitter, lässt sich Ministerpräsident Fiala beim Supermarkt-Besuch in Waldsassen begleiten, wo er unter anderem Tomatenketchup, Schokocreme, Milch, Eier und Tomaten einkauft. Anschließend fährt er in einen tschechischen Verbrauchermarkt, um dort die gleichen Produkte einzukaufen. Bei der anschließenden Analyse auf dem heimischen Küchentisch, stellt der Premierminister dann fest, dass er für die gleichen Produkte in einem tschechischen Supermarkt mehr bezahlen musste, oder die Packungsgröße in Tschechien kleiner ausfällt.