Studie: Fast die Hälfte der Fachkräftestellen bleibt unbesetzt

Fast die Hälfte aller Betriebe in Deutschland hat in der ersten Jahreshälfte 2022 seine Stellen für Fachkräfte nicht besetzen können. Das geht aus einer am Freitag vorgestellten Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor, deren Ergebnisse am Freitag veröffentlicht wurden.

Große Unterschiede je nach Größe und Branche

Demnach hat sich die Quote in den vergangenen zehn Jahren nahezu verdoppelt. Dabei gibt es laut der Forscher große Unterschiede in den verschiedenen Branchen und abhängig von der Größe der Betriebe. So seien vor allem Kleinstbetriebe von der Entwicklung betroffen. Diese konnten im ersten Halbjahr 2022 62 Prozent ihrer Fachkraftstellen nicht besetzen. Bei Großbetrieben lag der Anteil bei 24 Prozent.

Baubranche kann großen Fachkräftebedarf nicht sättigen

Besonders hoch sei der Fachkräftebedarf in der Baubranche, wo zwölf Prozent aller Fachkräfte nachgefragt werden – und so fehlen auch dort die meisten Fachkräfte: Knapp zwei Drittel der Stellen konnten nicht besetzt werden. "Beim Baugewerbe dürfte der Boom der vergangenen Jahre eine Rolle gespielt haben. Da konnte das Angebot an Fachkräften einfach nicht mit der Nachfrage mithalten", erklärt IAB-Forscherin Barbara Schwengler die erhobenen Zahlen.

Große Schwierigkeiten, ausgebildete Fachkräfte zu finden, hatten auch Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen bei personennahen Dienstleistungen sowie das Hotel- und Gastronomiegewerbe. Besser erging es der Öffentlichen Verwaltung: Sie hatte mit zehn Prozent die wenigsten unbesetzten Stellen.

Erste Hälfte 2022: 45 Prozent der Stellen für Fachkräfte unbesetzt

Im Schnitt konnten deutschlandweit 45 Prozent der Stellen für Fachkräfte nicht besetzt werden. Der Bedarf an Fachkräften ist dem IAB zufolge so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Demnach vermeldeten 40 Prozent der Betriebe im ersten Halbjahr 2022 einen Bedarf an Fachkräften. Vor zehn Jahren lag die Quote noch bei 28 Prozent.