Messe ConSozial: Soziales Leben in Gegenwart und Zukunft

Zwei Tage lang stehen auf der Messe ConSozial viele der Themen auf dem Programm, die derzeit für Zündstoff sorgen: Pflege, Fachkräftemangel in sozialen Berufen, Seniorenbetreuung, Kindertagesstätten und Erzieherausbildung zum Beispiel. Eröffnet hat die Messe am Morgen Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU). "Das Messegelände in Nürnberg wird zum Forum für alle Menschen, die Innovation und Soziales zusammenbringen", erklärte sie vorab. In einem Innovationspark präsentieren sich viele Akteure aus der Branche.

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz seien Megatrends und gewinnen auch in sozialen Berufen immer mehr an Bedeutung, da ist sich die Sozialministerin sicher, auch für die tägliche Arbeit in der Sozialwirtschaft.

Fachkräftemangel und neue Ausbildung

Auch der Fachkräftemangel ist ein Thema, das in der Pflege immer mehr zum Tragen kommt. Seit gut zwei Jahren ist die Ausbildung komplett umgestaltet worden, nun lernen Pflegefachkräfte ihren Beruf in der sogenannten generalistischen Ausbildung. Dabei werden Kinder-, Kranken- und Altenpflege zusammen gelehrt. Die Berufsfachschulen haben sich auf den neuen Lehrplan eingestellt. So auch in Nürnberg das Haus "Martha-Maria", direkt neben dem gleichnamigen Klinikum. Die stellvertretende Schulleiterin Maria Fürsattel sieht diese neue Ausbildungsform durchaus positiv: "Es bietet Chancen, gerade auch für die Altenpflege." Hier lernen die Auszubildenden die Einrichtungen kennen und "bekommen oftmals ein ganz anderes Bild, als es in der Gesellschaft vermittelt wird", erklärt die Fachlehrerin.