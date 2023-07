Stellenabbau beim Automobilzulieferer Lear beginnt

Ende September beginnt am Standort Kronach der angekündigte Stellenabbau des US-Automobilzulieferers Lear. Das teilten die IG Metall und die Betriebsratsvorsitzenden am Donnerstag mit. Zum 30. September würden in einem ersten Schritt 28 Stellen gestrichen, bis Ende des Jahres werden es 84 sein, sagte die Lear-Betriebsratsvorsitzende Manuela Walther BR24. Es geht um Arbeitsplätze in der Produktion. Ende März 2025 werden dort fast 350 Stellen weggefallen sein.

Lear stellt Geschäftsfelder Audio und Licht ein

Der Automobilzulieferer hatte im Frühjahr 2021 die Schließung des Produktionsstandortes Kronach ins Spiel gebracht und entsprechende Pläne im April des vergangenen Jahres bestätigt. Hintergrund war nach Angaben des Unternehmens, dass Lear das Geschäftsfeld Audio und Licht weltweit einstellen wird. Ein Interessensausgleich und der dazugehörige Sozialplan seien in der Zwischenzeit nochmals nachverhandelt worden, so die Betriebsratsvorsitzende Walther.

Nicole Ehrsam von der IG Metall in Coburg sagte BR24, der Ausgleich und der Sozialplan seien im Sinne der Arbeitnehmer gut verhandelt worden. Dennoch herrsche nach wie vor großes Unverständnis darüber, dass das Unternehmen am Standort Kronach fast 350 Stellen abbaue. Man rede hier über einen hochprofitablen Standort, der zu keiner Zeit wirtschaftliche Schwierigkeiten gehabt habe. Die Fachkräfte hätten schließlich Produktionsteile in einer sehr hohen Qualität gefertigt, so Ehrsam weiter.

Lear in Kronach: Nur 130 Stellen sollen bleiben

Die vom Stellenabbau betroffenen Angestellten erhalten Abfindungen und können in eine Transfergesellschaft wechseln. Dort könnten sie sich weiterbilden lassen, um auf dem Arbeitsmarkt fündig zu werden, so Michael Berger, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, zu BR24.

Laut Berger sollen etwa 130 Stellen in der Entwicklung am Standort Kronach erhalten bleiben. Ob das von Dauer ist, bezweifelt der Betriebsrat allerdings wegen ausbleibender Aufträge. Die Lear Corporation beschäftigt nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 160.000 Mitarbeiter in 37 Ländern.

4.800 Arbeitsplätze bei Dr. Schneider in Kronach gerettet

Ein anderer Automobilzulieferer, ebenfalls mit Niederlassung in Kronach, ist hingegen gerettet. Wie Anfang dieser Woche bekannt wurde, übernimmt ein indischer Investor den Zulieferer Dr. Schneider und rettet damit nach Angaben des Insolvenzverwalters mehr als 4.800 Arbeitsplätze.