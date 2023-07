Irische Sängerin Sinéad O’Connor mit 56 Jahren gestorben

1990 schaffte Sinéad O’Connor den Durchbruch mit dem Welthit "Nothing Compares 2 U" - dem Cover eines Prince-Songs, den die irische Sängerin mit einer Gefühlstiefe interpretierte, als hätte sie ihn selbst geschrieben. Nun ist sie im Alter von 56 Jahren gestorben, wie mehrere irische Medien unter Berufung auf die Familie berichten.

Eine Todesursache wurde nicht genannt. O'Connor - eine der bekanntesten Musikerinnen Irlands - starb 18 Monate nach dem Selbstmord ihres 17-jährigen Sohnes Shane.

"Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt. Ihre Familie und Freunde sind am Boden zerstört und haben in dieser sehr schwierigen Zeit um Privatsphäre gebeten." Aus der Erklärung der Familie, die der irische Sender RTE zitiert

1990 Platz 1 in den Charts

Sinéad O’Connor wurde 1966 als drittes von fünf Kindern in der Nähe von Dublin geboren. Ihre Karriere als Musikerin begann sie auf den Straßen von Dublin. Mit ihren kurz geschorenen Haaren, den elfengleichen Zügen und ihrer unverwechselbaren Stimme wurde sie aber bereits Mitte 20 zum Star. Ihr Debütalbum "The Lion and the Cobra" 1987 war bereits extrem erfolgreich, mit "Nothing Compares 2 U" stürmte sie endgültig die Charts auf der ganzen Welt, auch in Deutschland landete der Song auf Platz 1. Die Intensität ihrer Stimme und das Video mit Nahaufnahmen von O'Connors Gesicht brannten sich in das Gedächtnis einer ganzen Generation.

Der "Rolling Stone" kürte sie 1991 zur Künstlerin des Jahres: Sie habe "bewiesen, dass eine Musikerin sich weigern kann, Kompromisse einzugehen, und trotzdem eine Verbindung mit Millionen Hörern schaffen kann, die hungrig auf Musik von Substanz sind", begründete das Magazin damals seine Wahl.

Kontroverse Auftritte

Mit kontroversen Auftritten und politischen Aussagen erregte O'Connor weiterhin Aufmerksamkeit - ohne indes ihren Welterfolg zu wiederholen. 1992 zerriss sie bei einem Auftritt in der US-Sendung "Saturday Night Live" vor laufenden Kameras ein Bild des Papstes Johannes Paul II. - eine Anklage gegen die Kirche und ihre Mutter. Die hatte das Bild im Schlafzimmer aufbewahrt und O'Connor nach deren Angaben in der Kindheit schwer misshandelt.

Sinéad O’Connor selbst hielt sich für "schwierig", liebte "Feen"-Schmuck und Zigaretten. Ihren Twitter-Account hatte sie unter das Motto gestellt, es sei kein "Maßstab für Gesundheit", sich einer "durch und durch kranken Gesellschaft gut anzupassen".

2018 zum Islam übergetreten

Ihr Leben lang war die Irin eine scharfe Kritikerin der katholischen Kirche. Als sich Papst Benedikt XVI. im Jahr 2010 gegenüber Irland für sexuellen Missbrauch in der Kirche entschuldigte, sagte sie, die Entschuldigung gehe nicht weit genug, und forderte Katholiken auf, nicht mehr in Messen zu gehen, bis es eine komplette Untersuchung gebe.

2018 trat die Sängerin zum Islam über und nannte sich seitdem Shuhada’ Sadaqat, was sie als "natürliche Schlussfolgerung jeder Reise eines intelligenten Theologen" bezeichnete. Zuvor hatte sie 2017 ihren Namen bereits in Magda Davitt geändert, um sich vom "Fluch ihrer Eltern" zu befreien.

"Rememberings" und Rückzug aus der Öffentlichkeit

2021 beendete Sinéad O'Connor ihre Karriere als Sängerin. Im Juni desselben Jahres veröffentlichte sie unter dem Titel "Rememberings" ihre Memoiren, wo sie sich dazu bekannte, am liebsten allein zu sein - und ausführlich auf ihre traumatische Kindheit einging.

Das Medienecho verstörte sie weiter, wie sie später erklärte: "Ich hatte nämlich nicht begriffen, was das bedeutet, über die Vergangenheit zu sprechen, vor allem über Missbrauchserfahrungen im Kindesalter." Diese Ereignisse hätten sie aus der Sicht mancher britischer Medien zu "Freiwild" gemacht, sie sei wie ein "russischer Tanzbär" behandelt worden. Die "New York Times" schrieb in ihrer Buchbesprechung, die Künstlerin habe die Zeit der Corona-Pandemie in einem winzigen Dorf auf einem irischen Hügel verbracht, Krimis konsumiert und CNN eingeschaltet.

O'Connor berichtete von bipolarer Störung

O'Connor war viermal verheiratet. Eine Ehe, mit Drogenberater Barry Herridge im Jahr 2011, dauerte nur 16 Tage. Offen gestand sie ein, dass bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert worden sei. Als ihr Sohn Shane 2022 im Teenageralter Selbstmord verübte, schrieb O’Connor, ohne ihn habe ihr Leben keinen Sinn mehr. Neben Shane hatte sie noch drei weitere Kinder, alle von verschiedenen Vätern: Jake, Roisin und Yeshua Bonadio.