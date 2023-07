Unglück Weyarn: Alle drei Toten waren bei Freiwilliger Feuerwehr

Die drei jungen Männer, die gestern bei einem tragischen Arbeitsunfall in Weyarn ums Leben gekommen sind, waren alle Mitglieder der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr. Das bestätigte der Kommandant der Feuerwehr auf BR-Anfrage.

"Für uns alle unfassbar, haben wir gestern bei einem tragischen Arbeitsunfall drei unserer Weyarner Feuerwehrkameraden für immer verloren. Wir sind bestürzt und zutiefst traurig über dieses Unglück und über den Verlust von so fleißigen, zuverlässigen und tatkräftigen Kameraden und Freunden." Freiwillige Feuerwehr Weyarn

Diesen Text hat die Freiwillige Feuerwehr Weyarn heute Vormittag auf Instagram abgesetzt dazu postete sie ein Bild mit drei Kerzen. Auch die Feuerwehren anderer Städte - wie München und Traunreut - drückten unter dem Post ihr Mitgefühl und ihr Beileid aus.

In einem BR24live berichten wir über die Arbeit der Einsatzkräfte.

Gestorben im Alter von 20, 27 und 28 Jahren

Die drei 20, 27 und 28 Jahre alten Arbeiter eines Entsorgungs- und Recyclingunternehmens waren gestern Vormittag in einem Kanalisationsschacht ertrunken. Die Hintergründe sind noch unklar, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln. Auf dem Gelände eines Entsorgungs- und Recyclingunternehmens in Großseeham (Gemeinde Weyarn im Landkreis Miesbach) war es gestern am späten Vormittag zu dem Unfall gekommen, bei dem die drei Arbeiter gestorben sind. Die jungen Männer ertranken offenbar in einem Kanalisationsschacht, der Wasser führte.

Zum Artikel: Drei Männer ertrinken bei Arbeitsunfall in Gullyschacht

Rettungsversuch endete tödlich

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, hatte zunächst einer der Männer in dem Gullyschacht gearbeitet. Als der Kontakt zu ihm über längere Zeit abbrach, stiegen zwei Kollegen hinab, um ihm zu helfen. Danach gab es keine weiteren Lebenszeichen von allen drei Arbeitern, so die Polizei. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden rückten zum Rettungseinsatz an, außerdem Rettungshubschrauber, Wasserrettung und mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizei. Taucher suchten im Gullyschacht und einem darunter liegenden Kanal nach den drei Vermissten, konnten sie aber zunächst nicht finden. Das gelang erst, nachdem der Wasserstand gesenkt werden konnte.

Kripo ermittelt zur Unfallursache

Für die drei jungen Männer, die alle aus Gemeinden in der Region stammen, kam jede Hilfe zu spät. Nach ihrer Bergung konnte der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Angehörigen der Verunglückten noch während des laufenden Einsatzes verständigt und von besonders geschulten Einsatzkräften des Kriseninterventionsteams (KIT) und der Betreuungsgruppe des Polizeipräsidiums laufend betreut. Die Ermittlungen haben unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats K1 der Kripo Miesbach gemeinsam mit dem Kriminaldauerdienst (KDD) übernommen.