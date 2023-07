Indischer Investor übernimmt Autozulieferer: 4.800 Jobs gerettet

Der Fortbestand des Automobilzulieferers Dr. Schneider in Kronach ist gesichert. Der Insolvenzverwalter des angeschlagenen Unternehmens, Joachim Exner aus Nürnberg, hat den Geschäftsbetrieb des Automobilzulieferers an den Investor Samvardhana Motherson mit Sitz in Indien verkauft.

Investor übernimmt fränkischen Automobilzulieferer

Alle Standorte mit zusammen mehr als 4.800 Arbeitsplätzen bleiben dadurch erhalten, teilte der Insolvenzverwalter am Dienstag mit. Durch den Investor erhalte der Automobilzulieferer Dr. Schneider Zugang zu einem international erfolgreichen Unternehmensverbund, zu neuen Märkten und zu neuem Know-how, heißt es in der Mitteilung weiter. Erfreulich sei insbesondere, dass die Beschäftigten während des Insolvenzverfahrens mit bewundernswertem Engagement weitergearbeitet hätten.

Dr. Schneider stellte Insolvenzantrag im September 2022

Die Dr. Schneider Unternehmensgruppe produziert unter anderem Belüftungssysteme und Module für Instrumententafeln und Mittelkonsolen von Fahrzeugen. Der Kronacher Automobilzulieferer hat Standorte in Deutschland, Spanien, Polen, USA und China und hatte Anfang September 2022 Insolvenzantrag gestellt.

Der Investor und Übernehmer, die indische Samvardhana Motherson Gruppe, gehört mit weltweit mehr als 168.000 Beschäftigten zu den international größten Automobilzulieferern.