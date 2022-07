Startups helfen Brauern, Personalchefs und der Energiewende

Zur feierlichen Verleihung der Gründerpreise im Haus der Wirtschaft in Nürnberg hat IHK-Präsident Armin Zitzmann eine gute Nachricht mitgebracht: Immer mehr Menschen in Mittelfranken machen sich selbständig – sogar mehr als in der Zeit vor Corona. Mit 15.900 neuen Gewerbeanmeldungen werde der Vorkrisenwert übertroffen, so Zitzmann. Drei dieser Jungunternehmer zeichnete der IHK-Präsident mit dem Gründerpreis aus: Eine Softwarefirma, ein Ingenieurbüro für Brauereitechnik und ein Spezialist für Wärmetechnik.

Regenerative Energie für ganze Wohnviertel

"Unser Ziel ist es, die Wärmewende voranzubringen", sagt Volker Stockinger, Gründer der Energie Plus Concept GmbH in Nürnberg. Wie das gehen kann, zeigt sich aktuell im Bamberger Lagarde-Campus. Der neue Stadtteil auf dem Gelände einer ehemaligen Kaserne soll 2.500 Menschen Wohnung bieten und zum größten Teil mit regenerativen Energien versorgt werden. Innovativ ist dabei der Einsatz von langen, spiralförmigen Rohrleitungen, um Erdwärme für die Heizung der Gebäude zu gewinnen. Ähnliche Projekte plant das 2018 gegründete Startup mit einem Dutzend Mitarbeitenden inzwischen in ganz Deutschland.

Ingenieur-Knowhow für handwerkliche Brauereien

Zweiter Träger des Gründerpreises ist Daniel Bassing. Er ist im Jahr 2017 auf den Craft-Beer-Trend aufgesprungen und hat die Craft-Ing GmbH gegründet. Der Chemieingenieur plant einzelne Anlagenkomponenten wie Malzmühlen oder Abfüllanlagen, vor allem für Kleinstbrauereien. Diesen Betrieben mit weniger als 5.000 Hektoliter Jahresausstoß fehlt oft das technische Knowhow für den Bau der Brauanlage. Sie zu unterstützen war Bassings jetzt prämierte Geschäftsidee, die er so zusammenfasst: "Wir kombinieren Handwerk mit Ingenieurtechnik."

Fairer Fachkräfte finden mit Künstlicher Intelligenz

Auch die Michael Plentinger Greple GmbH aus Fürth gehört zu den IHK-Preisträgern. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen bei der Suche nach den richtigen Fachkräften zu unterstützen – mit Hilfe einer speziellen Software. Die 2018 gegründete Firma analysiert die Daten von Bewerberinnen und Bewerbern mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Er wolle damit "die Einstellung von Mitarbeitern fairer machen und Diskriminierung verhindern", so Geschäftsführer Michael Plentinger. Aktuell hat sein Unternehmen zwölf Beschäftigte. Es soll aber weiter wachsen – schon jetzt hat es große Kunden wie Uvex, Puma oder die Nürnberger Versicherung für sich gewinnen können. Ihnen verspricht Plentinger Software, die Kompetenzen und Potentiale von Fachkräften sehr genau erfassen zu können.