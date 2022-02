Uni Bayreuth will Frauen für Unternehmensgründungen begeistern

Damit in Zukunft mehr Frauen Unternehmen gründen, startet die Uni Bayreuth in Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen ein neues Programm. Unter dem Titel "Gründerinnen Akademie" können Studentinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen kostenlos an dem dreiwöchigen Kurs teilnehmen, heißt es von der Uni Bayreuth am Dienstag.

Studie von Universitäten forscht zu Unternehmensgründung

Bei den virtuellen Veranstaltungen geht es unter anderem um die Entwicklung von Geschäftsmodellen. Die Abschlussveranstaltung findet in Passau statt. Die erste "Gründerinnen Akademie" beginnt am 16. März. Eine Bewerbung ist ab sofort und bis zum 5. März möglich.

Die Idee für das Event entstammt einem Forschungsprojekt der Universitäten Bayreuth, Passau und Mannheim. Dabei soll sich herausgestellt haben, dass Frauen kaum eine geringere Gründungsintention haben als Männer, aber dennoch deutlich seltener Unternehmen gründen.