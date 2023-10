Sonderbeauftragter soll Geflüchtete schneller in Arbeit bringen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will Geflüchtete schneller in Arbeit bringen. Der von ihm ernannte Sonderbeauftragte für Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten kommt von der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Er soll viele Hürden abbauen, die verhindern, dass Geflüchtete eine Ausbildung machen oder eine Stelle antreten können. Eines der großen Hindernisse: die Bürokratie.

Zum Artikel Integration Geflüchteter: Was gut läuft oder besser werden kann

Arbeitgeber hadern mit der Bürokratie

Ursula Markus leitet das Caritas-Seniorenheim St. Willibald in Schwabach. Sie beschäftigt Menschen aus mehr als zwanzig verschiedenen Herkunftsländern. Im September wollte sie einem Flüchtling die Fortsetzung seiner Ausbildung ermöglichen, doch zeitintensive Behördenarbeit habe das verhindert.

Der junge Mann sei vom Nürnberger Land nach Schwabach umgezogen, sagt die Einrichtungsleiterin. Sie habe ihm angeboten, das zweite Lehrjahr in ihrem Haus zu absolvieren. Zwischen den Arbeitgebern und den Schulen sei alles geklärt gewesen. Doch wegen noch ausstehender Unterlagen habe die Schwabacher Ausländerbehörde bis jetzt keine Arbeitserlaubnis erteilt, so Ursula Markus. Für den jungen Mann bedeute das, dass er seit dem ersten September Fehltage ansammelt. Viel zu viele schon, um noch zur Prüfung zugelassen zu werden. Er verliere ein ganzes Jahr und könne seine Ausbildung erst im September 2024 fortsetzen, beklagt die Schwabacher Einrichtungsleiterin Markus. Auch ihr fehle nun ein Mitarbeiter, dabei werde hier jede helfende Hand gebraucht.

Ein Fall für den Sonderbeauftragten

In seiner Zusatzfunktion als Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Arbeitsmarktintegration Geflüchteter, will BA-Vorstand Daniel Terzenbach solche Fälle mit Ländern und Kommunen besprechen, um die Abläufe zu optimieren. Die wichtigsten Akteure müssten in regionalen Netzwerken an einem Strang ziehen, um Integrationsprozesse zu beschleunigen, sagt Terzenbach. Voraussetzung dafür sei natürlich auch, dass die Behörden personell entsprechend ausgestattet sind.

Hunderttausende Geflüchtete könnten jetzt vermittelt werden

Etwa 200.000 ukrainische Geflüchtete, genauso wie weitere 200.000 Flüchtlinge anderer Herkunftsländer hätten ihre Deutschkurse abgeschlossen, erläutert Arbeitsmarktexperte Terzenbach. Dieses große Arbeitskräftepotenzial müsse jetzt schnell an Unternehmen vermittelt werden, die dringend Arbeitskräfte suchen. Das habe Priorität.

Die deutsche Wirtschaft könne zum Teil Aufträge nicht mehr ausführen, weil Fachkräfte fehlen. "Da wird es auf beiden Seiten Abstriche geben müssen, weil die einen vielleicht noch nicht das perfekte Deutsch sprechen, vielleicht auch die berufliche Anerkennung, die wir nach deutschen Standards haben, noch nicht haben", sagt BA-Vorstand Terzenbach. Auf der anderen Seite habe man aber Kolleginnen und Kollegen, die mitarbeiten. Ihnen müsse man in den Unternehmen auch die Möglichkeit geben, parallel zur Arbeit weiter Deutsch lernen zu können.