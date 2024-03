Sinkende Getreidepreise: Wird Brot jetzt wieder günstiger?

In der Bäckerei Brücklmaier in München kostet eine Breze aktuell 95 Cent. Ein normaler Brezen-Preis in Bayern: Eine Stichprobe in fünf bayerischen Bäckereien ergab einen Durchschnittspreis von knapp 94 Cent pro Breze. Vor zwei Jahren hat der Münchner Bäcker die Breze noch für 85 Cent das Stück angeboten. Aber er hat, so wie viele, seine Preise erhöhen.

Das Statistische Bundesamt konnte zwischen Februar 2022 und Februar 2024 eine Preiserhöhung von etwa 30 Prozent für Brot und Getreideerzeugnisse feststellen. Die Gründe für die Preiserhöhungen bei Lebensmittel waren unter anderem gestiegene Kosten für Energie, Löhne, aber auch Rohstoffe.

Getreide nach Rekordpreisen wieder günstiger

Die Preise für Brotgetreide werden an einer eigenen Börse gehandelt – gewisse Preisschwankungen sind also normal. Kurz nach Beginn des Krieges gegen die Ukraine sind die Preise aber stark gestiegen: auf über 400 Euro pro Tonne im Mai 2022. In den vergangenen Monaten ging es mit den Preisen aber wieder nach unten, auf zuletzt circa 196 Euro pro Tonne. Wenn das Getreide beziehungsweise Mehl der wichtigste Rohstoff für den Bäcker ist, müssten dann nicht auch die Brotpreise wieder sinken?