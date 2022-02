Ukraine-Krieg: Weizenpreise steigen weltweit

Speiseöl könnte teurer werden

Bei Speiseölen wie Sonnenblumen- oder Rapsöl könnten die Preise zukünftig steigen. Die EU bezieht ein Viertel ihrer Speiseöle aus der Ukraine. Das Land mit den fruchtbaren Schwarzerde-Böden ist der weltgrößte Exporteur von Sonnenblumenöl. Auch bei Ölsaaten wie Raps ist der Preis am Weltmarkt in den letzten Tagen stark gestiegen.

Keine Auswirkungen für Milchexporte aus Bayern

Bayern hat bei Milch einen Selbstversorgungsgrad von über 170 Prozent und ist auf Exporte angewiesen. Doch 95 Prozent der exportieren Milch bleiben in der EU. Weder Russland noch die Ukraine sind ein nennenswerter Markt für Milch oder Milchprodukte aus Bayern. "Auf den Milchmarkt in Bayern und Deutschland wird der Krieg in der Ukraine deshalb voraussichtlich keine Folgen haben", erklärt Johannes Pfaller, Milcherzeuger in Mittelfranken und Mitglied im Vorstand des Bundesverbandes Deutscher Milchviehhalter (BDM). Bereits 2014 hatte Russland nach der Annektierung der Krim als Gegenreaktion auf Sanktionen der EU ein Importverbot für Lebensmittel aus der EU verhängt, das bis heute gilt.

Lebensmittel werden generell teurer werden

Bei den Lebensmittelpreisen kommen derzeit viele Faktoren zusammen, die den Preis zukünftig in die Höhe treiben könnten. Die ohnehin schon hohen Energiepreise machen der Landwirtschaft und den Herstellern zu schaffen. Der Krieg in der Ukraine treibt die Rohstoffpreise zusätzlich in die Höhe, weil mögliche Lieferschwierigkeiten befürchtet werden. Durch den Klimawandel kommt es außerdem zu größeren Unsicherheiten wegen möglichen Ernteausfällen. Wie sich die Preise entwickeln bleibt abzuwarten. Fest steht: Billiger werden Lebensmittel in absehbarer Zeit nicht.