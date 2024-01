Erosion der Mittelschicht: "Herd für soziale Spannungen"

Die Lücke, die die Babyboomer hinterlassen werden

BR24: Wenn die Babyboomer in Rente gehen, potenzieren sich diese Probleme nochmal. Ist das ein deutsches Sonderproblem?

Skibicki: Unsere Sozialversicherung ist ein Umlagesystem. Und obwohl wir schon seit Jahrzehnten wissen, dass das bei einer schrumpfenden Bevölkerung nicht funktionieren kann, wenn immer weniger Beitragszahler immer mehr Empfänger finanzieren müssen, haben wir es nicht reformiert. Wir haben es nicht auf ein anderes Bein wirksam gestellt.

In anderen Ländern wurde das gemacht, auf breitere Basis gestellt. Dazu haben wir auch noch in Deutschland eine geringere Vermögensbildung, geringere Immobilien-Besitzquote, das heißt, alles, was für Altersvorsorge zutrifft, wurde in anderen Ländern anders gemacht. In Deutschland hat sich der Staat lange drum gekümmert. Einige Politiker haben erzählt, das bleibt auch so, ist auch alles sicher – wo man eigentlich weiß, dass es nicht funktionieren kann.

Und diesen Reformstau haben wir jetzt. In wenigen Jahren, wenn die Babyboomer in Rente gehen, wird das ziemlich ungemütlich werden, weil natürlich dann immer mehr aus den Steuern dort ins System transferiert werden muss, damit überhaupt noch Renten gezahlt werden können. Da wären richtige Reformen endlich mal angesagt.

Deutsches Wirtschafts- und Sozialsystem: "grundsätzlich völlig überdenken"

BR24: Was sind also Lösungsansätze?

Skibicki: Wie können wir private Vermögensbildung fördern? Man hat das ja schon mal probiert mit der Riester-Rente. Aber wenn man dann natürlich Produkte nimmt, die nicht risikoreich investieren können, dann sollten wir schon diese ganzen Ideen um Aktienrente, Staatsfonds und so weiter auf jeden Fall genauer anschauen.

Und dann sollten wir eine Gesamtüberlegungen machen: Wie können wir die Belastung senken, damit gleichzeitig mehr für Investitionsbildung bei den Haushalten da ist. In vielen anderen Ländern sind die Haushalte reicher und der Staat ärmer. In Deutschland hat der Staat sehr viel Geld zur Verfügung, was er sich eben nimmt, um viel mehr staatliche Aufgaben zu erfüllen, aber da haben die Bürger weniger davon. Wenn man den Bürgern weniger lässt, können sie natürlich auch weniger selbst fürs Alter vorsorgen.

Das sollte man einmal grundsätzlich völlig überdenken. Das hat jahrelang gefehlt. Wenn dann auf einmal die Not groß ist, werden sie alle sagen: hätten wir es mal gemacht.

BR24: Reicht ein anderer Umgang mit den Einnahmen und Ausgaben oder muss Deutschland seine Arbeitsart ändern, also weg von der Industrienation hin zu anderen Kompetenzen?

Skibicki: Deutschlands Wohlstand heute basiert auf der erfolgreichen Vergangenheit mit einem breiten Mittelstand als Industrienation. Natürlich hätte man sich fürs digital vernetzte Zeitalter seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren schon neu aufstellen müssen. Wir haben eigentlich das Gegenteil gemacht.

Wir haben vor allen Dingen dafür gesorgt, dass man schimpft auf die amerikanischen oder chinesischen Konzerne, die im digital vernetzten Zeitalter erfolgreich ist: Wie kann man die einhegen? Wie kann man deren Macht begrenzen? Anstatt sich mal grundlegend zu fragen: Warum sind die eigentlich erfolgreich? Wie müssen wir die Rahmenbedingungen setzen, damit das auch hier entsteht, damit auch hier solche digitalen Champions in großer Zahl entstehen? Dann könnten wir auch mehr von unserer Industriebasis wegkommen.

Das ist jetzt nicht möglich. Wir können nicht schon was wegstreichen, ohne was Neues zu haben. Aber sich grundsätzlich mit dem Strukturwandel zu beschäftigen und die Rahmenbedingungen richtig zu setzen, das wurde in den letzten Jahren nicht in dem Maße gemacht. Wir haben in die falsche Richtung gedacht. Und wenn wir Nichts fürs neue, digital vernetzte Zeitalter haben und gleichzeitig die Industriebasis wegbricht, dann wird es doch eher eng und Verteilungskämpfe sind zu erwarten.

BR24: Danke für das Gespräch.