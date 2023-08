Mittelschicht schrumpft: Forscher plädieren für Steuersenkungen

Wer gehört zur Mittelschicht? "Ich natürlich", antworten die meisten Menschen reflexartig auf diese Frage - in Umfragen sind es mehr als 80 Prozent. Doch viele von ihnen liegen mit dieser Selbsteinschätzung daneben. Das Münchner ifo Institut hat unlängst erneut ausgewertet, wer in Deutschland tatsächlich Teil der Mittelschicht ist – und wie diese schrumpft.

Gemessen am Einkommen zählten 2019 demnach 63 Prozent der Bevölkerung hierzulande dazu. 2007 waren es den ifo-Forscher zufolge noch 65 Prozent, in den 1990ern noch mehr. Zugleich haben acht Prozent der Menschen ein hohes Einkommen, 29 Prozent ein niedriges. Während die Mittelschicht kleiner wird, wachsen die Ränder – und damit auch die Schere zwischen Arm und Reich.

Mittelschicht: Nettojahreseinkommen zwischen 17.475 und 46.600 Euro

Zur Mittelschicht zählen gemäß der Auswertung Single-Haushalte mit einem Nettojahreseinkommen zwischen 17.475 und 46.600 Euro. Bei einem Paar mit zwei Kindern geht die Spanne von 36.698 bis 97.860 Euro. Wer als Ein-Personen-Haushalt unter den 17.475 Euro liegt, verfügt über ein niedriges Einkommen.

Die ifo-Berechnungen beruhen auf den Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP), die aktuellsten Werte stammen von 2019.

Warum die Mittelschicht kleiner wird

"Die Mittelschicht in Deutschland hat vor allem auch im europäischen Vergleich eine extrem hohe Steuer- und Abgabenlast", erklärt Florian Dorn einen der Gründe für das Schrumpfen. Der ifo-Wissenschaftler ist einer der Autoren der Studie.

Der zweite Grund sei ein "statistischer Effekt": Absolut sei die Zahl der Haushalte in der Mittelschicht nicht gesunken – wohl aber im Verhältnis: "Die Ränder sind deutlich stärker gewachsen", sagt Dorn. Von 2007 auf 2019 stieg demnach die Gesamtzahl der Haushalte um 1,7 Millionen, was sich vor allem in der Gruppe mit niedrigem Einkommen niederschlug.

Mittelschicht in anderen Ländern wächst teils

Auch im europäischen Vergleich ist Deutschland bei der Größe seiner Mittelschicht über die Jahre abgerutscht. Nach Platz 9 (2007) liegt es der Auswertung zufolge inzwischen auf Platz 14 und damit nur noch im Mittelfeld. In manchen Ländern wie Frankreich oder Österreich sei die Mittelschicht im selben Zeitraum gewachsen, erklärt Dorn.

Mittelschicht als Stütze von Demokratie und Gesellschaft

Nun sind 63 Prozent immer noch eine breite Säule der Gesellschaft, davon ist auch der Wissenschaftler überzeugt. Dennoch hält er den langfristigen Trend für bedenklich. Denn mit ihren Steuern und Abgaben habe die Mittelschicht beispielsweise einen hohen Anteil daran, dass die soziale Marktwirtschaft und Sozialstaat in Deutschland funktionieren.

"Die Mittelschicht gilt gemeinhin als Anker gegen politischen Extremismus und steht für politische Stabilität", sagt der Ökonom. Wenn dieser Anker jedoch schwindet, könne es zu stärkerer politischer Polarisierung kommen. Zu "noch stärkerer", würde mancher an dieser Stelle wohl ergänzen.

Mögliche Lösung: Steuern und Abgaben für Mittelschicht senken

Die hohe Steuer- und Abgabenlast sieht Dorn indes nicht nur als Teil des Problems, sondern auch als Teil einer möglichen Lösung. Er verweist auf die hohe Grenzbelastung von knapp 50 Prozent in der Mittelschicht: "Das heißt, beim nächsten hinzuverdienten Euro bleibt effektiv nur die Hälfte übrig."

"Eine grundlegende Reform", regen die Wissenschaftler deshalb in ihrer Studie an, mit weniger Steuern und Abgaben für die breite Mitte der Bevölkerung. Eine solche Reform hat auch die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) bereits wiederholt ins Spiel gebracht. Damit könnten "mehr Haushalte in die Mittelschicht aufsteigen und sich langfristig dort halten", sagt ifo-Forscher Dorn.