Immer mehr Menschen brauchen "Hilfe zum Lebensunterhalt"

In Bayern benötigen mehr Menschen als bisher die sogenannte "Hilfe zum Lebensunterhalt". Wie das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mitteilt, ist die Zahl der Leistungsempfänger für diese Art der Sozialhilfe zum Jahresende 2022 um 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Demnach sind in Bayern 27.620 Menschen auf Unterstützung angewiesen. Davon besitzen 75,2 Prozent die deutsche Staatsbürgerschaft.

Etwas mehr Frauen als Männer brauchen Hilfe

Dabei ist das Verhältnis zwischen den Geschlechtern relativ ausgewogen: 50,7 Prozent der Leistungsbezieher sind nach Angaben der Statistiker Frauen, 49,3 Prozent Männer. Die Mehrheit der Leistungsempfängerinnen und -empfänger ist zwischen 18 und 64 Jahre alt (53,9 Prozent). 37,3 Prozent sind 65 Jahre alt oder älter, 8,8 Prozent minderjährig.

Ukraine-Krieg lässt Zahlen ansteigen

Der Angriffskrieg auf die Ukraine, der mit der Invasion russischer Truppen am 24. Februar 2022 begann, hat deutliche Auswirkungen auf die Statistik: So ist der Anteil der ausländischen Leistungsempfänger zwischen 2012 und 2021 kontinuierlich, zwischen 2021 und 2022 dann aber sprunghaft gestiegen. Zurückzuführen sei diese starke Zunahme auf die gestiegene Anzahl Schutzsuchender aus der Ukraine, teilt das Landesamt für Statistik mit.

Geflüchtete aus der Ukraine können seit dem 1. Juni 2022 Leistungen aus der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten. Ukrainerinnen und Ukrainer bildeten daher im Dezember 2022 mit 3.410 Personen in dieser Statistik die größte Gruppe von Menschen mit ausländischer Staatsbürgerschaft.

Am Vorjahresende, also im Dezember 2021, erhielten lediglich 155 Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft entsprechende Hilfen. Die Zahl der ukrainischen Anspruchsberechtigten wird in diesem Jahr aber voraussichtlich sinken, denn inzwischen arbeiten immer mehr Geflüchtete.