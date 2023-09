Endlich ein eigener Laden: Uffenheimer Tafel feiert Neueröffnung

Alles aufbauen, danach alles wieder abbauen – so lief die Lebensmittelausgabe bei der Uffenheimer Tafel im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim bislang jeden Samstag. Ein großer Aufwand für die Ehrenamtlichen, denn die Bedingungen im katholischen Pfarrheim von Uffenheim waren nicht gerade ideal. Doch nun hat die Tafel einen eigenen Laden in der Stadt bezogen und feiert dort am Samstag die Neueröffnung.

Pfarrheim als Tafel-Ausgabe ungeeignet

Das katholische Pfarrheim war für die Anforderungen an den Betrieb einer Tafel eigentlich ungeeignet. Die Helferinnen und Helfer hätten dort nur wenig Lagerraum zur Verfügung gehabt, berichtet der Vorsitzende der Aischgründer Tafel, Thomas Nicol – der Verein Iss was e. V. Aischgründer Tafel betreibt die Ausgabe in Uffenheim. Zudem hätten sie jeden Samstag zur Ausgabe der Lebensmittel neu aufbauen müssen. In der Uffenheimer Innenstadt hat die Tafel nun eine dauerhafte Bleibe in einer ehemaligen Metzgerei gefunden. "Das ist natürlich für uns ein wesentlicher Fortschritt", sagte Nicol dem BR.

Immer mehr Menschen kommen zur Tafel

In Uffenheim müsse die Tafel, so wie an vielen anderen Orten auch, immer mehr Menschen versorgen. Auffallend sei vor allem der Anstieg der Kundinnen und Kunden im Rentenalter, aber natürlich kämen auch geflüchtete Menschen, viele aus der Ukraine. Die Schicksale der Kundinnen und Kunden seien ganz unterschiedlich, so die Erfahrung von Brigitte Stuckert, der Leiterin der Uffenheimer Tafel. "Da sind Schwerbehinderte dabei, die zum Beispiel einen Motorradunfall gehabt haben, es sind Menschen, die mal verheiratet waren, die geschieden wurden, die Unterhalt zahlen müssen". Für sie ist es wichtig, einfache und unbürokratische Hilfe zu leisten. "Ganz schnell steht man auf der anderen Seite", gibt sie zu bedenken.

"Wir schicken niemanden weg"

Nach Angaben des Vereinsvorsitzenden Thomas Nicol prüft die Tafel bei jedem Kunden und jeder Kundin vorab die Bedürftigkeit, beispielsweise über Nachweise des Jobcenters oder des Landratsamtes. Allerdings, und das betonen die Mitarbeitenden der Uffenheimer Tafel, werde niemand alleine gelassen: "Wir sind da nicht päpstlicher als der Papst. Wenn jemand kommt, der durch bestimmte Lebensumstände in so eine Situation gekommen ist und rein von der Papierlage her nicht passt, dann schicken wir den natürlich auch nicht weg."

Neuer Ort, alte Uhrzeit

Ihre Lebensmittelspenden sammelt die Uffenheimer Tafel unter anderem bei Bäckereien, Metzgereien, Discountern und Märkten in der Umgebung. Die Unterstützung funktioniere sehr gut, heißt es vom Verein. Die Ausgabe der Lebensmittel findet in Uffenheim weiterhin immer samstags ab 13.30 Uhr statt. Die neue Ausgabestelle befindet sich in der Ansbacher Straße 6.

Der Verein Iss was e.V. Aischgründer Tafel betreibt neben der Ausgabestelle in Uffenheim drei weitere in Scheinfeld, Neustadt an der Aisch und Bad Windsheim. Wöchentlich werden dort gut 750 Menschen von 150 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern versorgt.