Großhandelspreise lassen auf sinkende Inflation hoffen

Was sonst noch für eine niedrigere Inflation 2024 spricht

Ein wesentlicher Punkt, warum die Preise nicht mehr einfach so weitersteigen können wie bei der extremen Inflation von 2022, ist die geänderte Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Mit einer Serie von Zinserhöhungen hat die Notenbank in Rekordzeit ihre langjährige Nullzinspolitik beendet. Das zielt insbesondere auf die Verbraucherpreise und bremst aber auch die Konjunktur aus. In Deutschland ist das schon spürbar, wo die Wirtschaft in diesem Jahr statt wie gewohnt zu wachsen diesmal schrumpfen soll. Durch die hohen Zinsen sinkt die Nachfrage, weil Kredite zur Finanzierung von Investitionen, Immobilien oder ganz alltäglichen Gütern jetzt viel teurer sind. Mit einer sinkenden Nachfrage geben normalerweise auch die Preise nach, weil nicht mehr so viel gekauft und konsumiert wird.