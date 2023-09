EZB erhöht Zinsen zum zehnten Mal: Der richtige Schritt?

Die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde haben auf ihrer ersten Zinssitzung nach der Sommerpause beschlossen, den Leitzins – wie schon im Juli – erneut um einen viertel Prozentpunkt zu erhöhen. Auch der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, klettert von 3,75 auf 4,00 Prozent. Damit dürfte es bei den Geschäftsbanken bald auch für Sparer noch einmal etwas steigende Zinsen geben.

"Die Inflation geht weiter zurück. Es wird jedoch nach wie vor erwartet, dass sie zu lange zu hoch bleiben wird. Der EZB-Rat ist entschlossen, für eine zeitnahe Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zu sorgen." Christine Lagarde, EZB-Präsidentin

Zinserhöhung soll Inflation dämpfen

Mit steigenden Leitzinsen will die EZB die Inflation in der Eurozone wieder zurück in den angestrebten Korridor drücken. Die Inflation soll nämlich nach offizieller Ansicht der Zentralbank nahe bei 2 Prozent liegen, aber nicht darüber. Im August lag der Wert bei 5,3 Prozent. Das heißt, dass Waren und Dienstleistungen in der Eurozone im Durchschnitt um 5,3 Prozent teurer waren als im August 2022. Das ist der gleiche Wert wie im Juli. Aber: Immerhin zeigt der Trend bei der Inflation mittlerweile nach unten. Im April waren es noch 7,0 Prozent.

Der gesamtwirtschaftliche Zusammenhang zwischen Leitzinsen und Inflation ist vereinfacht gesagt wie folgt: Höhere Leitzinsen machen es teurer für Kreditnehmer, an Geld zu kommen. Das führt mit einer gewissen Verzögerung zu weniger Nachfrage nach knappen Gütern und Dienstleistungen. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage soll durch die Zinserhöhung wieder ins Gleichgewicht kommen, dann wäre der Preisauftrieb beendet.

Inflation entwickelt sich unterschiedlich

Allerdings entwickelt sich die Teuerungsrate im europäischen Währungsraum sehr unterschiedlich - was die Aufgabe der EZB erschwert. In den Niederlanden und in Spanien etwa geht die Inflation deutlich schneller zurück als in Deutschland. Während es auf der einen Seite also Länder gibt, die wohl schon bald die Zwei-Prozent-Zielmarke der Inflationsrate wieder erreichen werden, gibt es andere – darunter Deutschland –, in denen es schwieriger sein wird, schnell auf 2 Prozent herunterzukommen.

Die EZB betrachtet jedoch den Währungsraum in seiner Gesamtheit und deutet an, dass man – sollte nichts Unvorhergesehenes passieren – jetzt erst einmal eine Pause bei den Zinsen einlegt:

"Auf Grundlage seiner aktuellen Beurteilung ist der EZB-Rat der Auffassung, dass die EZB-Leitzinsen ein Niveau erreicht haben, das – wenn es lange genug aufrechterhalten wird – einen erheblichen Beitrag zu einer zeitnahen Rückkehr der Inflation auf den Zielwert leisten wird." Christine Lagarde, EZB-Präsidentin

So entschlossen sich die Führung der EZB bei der Inflationsbekämpfung auch gibt: Im globalen Vergleich läuft sie den Zinserhöhungen der US-amerikanischen und der britischen Notenbank gewissermaßen hinterher. Das mag zu einem gewissen Teil auch daran liegen, dass das Wirtschaftswachstum im Euroraum und hier ganz besonders in Deutschland schwach ist. In Deutschland rechnen Fachleute für dieses Jahr sogar mit einem Schrumpfen der Wirtschaftsleistung. Da würden kräftigere Drehungen an der Zinsschraube sich ungünstig auswirken.