München: 19-Jährige vergewaltigt - Vater verprügelt Täter

Seine 19-jährige Tochter ist von einem 37-jährigen Mann vergewaltigt worden. Daraufhin verprügelte der Vater den mutmaßlichen Täter mit einem Holzstock. Von der Tat berichtet am Sonntag das zuständige Polizeipräsidium München.

Opfer konnte aus der Wohnung in Berg am Laim flüchten

Demnach übernachtete die 19-jährige Frau in der Nacht auf Donnerstag bei dem 37-Jährigen, mit dem sie seit einigen Wochen befreundet war. Am Donnerstagmorgen vergewaltigte der Mann die 19-Jährige, wobei er die Frau auch mit Schlägen traktierte. Später konnte die Frau aus der Wohnung in Berg am Laim flüchten und informierte ihren 47-jährigen Vater über die erfolgte Vergewaltigung. Dieser machte sich daraufhin auf den Weg zur Wohnung des Mannes und informierte auch die Polizei.

Mutmaßlicher Vergewaltiger leicht verletzt

Dort angekommen traf der Vater auf der Straße auf den 37-Jährigen und schlug mehrfach mit einem mitgeführten Holzstock auf diesen ein. Der 37-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Während der Auseinandersetzung traf eine Polizeistreife ein und trennte die beiden Männer, die beide von der Polizei zur Dienststelle mitgenommen wurden.

Der 47-Jährige wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt, konnte nach der Aufnahme des Sachverhalts die Polizeidienststelle wieder verlassen. Dem 37-jährigen Mann wird Vergewaltigung zur Last gelegt. Ein Ermittlungsrichter erließ am Freitag Haftbefehl. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.