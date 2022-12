Weiteres Umweltdelikt: Naturzerstörung in Drügendorf

Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit?

Der LBV will deshalb Anzeige erstatten. Die Staatsanwaltschaft wird dann Ermittlungen einleiten und prüfen, ob es sich um eine Straftat handelt. Der Naturschutzverband geht davon aus, dass es sich um einen Straftatbestand handelt und fordert eine empfindliche Strafe, um weitere mögliche Nachahmer abzuschrecken. Wer die Tat begangen hat, ist unklar.

Umweltminister Glauber fordert konsequenten Vollzug der Justiz

Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) erklärt, es sei nicht zu akzeptieren, wenn naturschutzrechtlich geschützte, ökologisch wertvolle Gebiete zerstört werden. Er erwarte einen konsequenten Vollzug des geltenden Rechts. Das Verhängen von Strafen sei aber Sache der unabhängigen Justiz.

Nur in streng geschützten Gebieten gilt Strafrecht

Rechtsanwalt Bernd Söhnlein, der den Landesbund für Vogelschutz immer wieder vertritt, hält es grundsätzlich nicht für erforderlich, den Strafrahmen zu erhöhen. Allerdings kann Strafrecht nur bei Naturzerstörung in den allerhöchsten Schutzkategorien angewandt werden. Er schlägt vor, auch Taten in anderen sensiblen Lebensräumen mit einzubeziehen, wie zum Beispiel in gesetzlich geschützten Biotopen. Wenn Feuchtwiesen auf Moorstandorten entwässert würden, sei das bis jetzt eine Ordnungswidrigkeit, die nicht einmal im Bußgeldkatalog aufgeführt sei, so Bernd Söhnlein.

Naturzerstörung oft als Ordnungswidrigkeit eingestuft

Wird in Bayern Natur außerhalb von den am strengsten geschützten Lebensräumen zerstört, können die Verursacher mit einem Bußgeld bestraft werden. Ob das tatsächlich verhängt wird, liegt im Ermessen der Behörden. Aber nicht alle Verstöße gegen geltendes Naturschutzrecht sind bußgeldbewährt.