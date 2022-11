> Umwelthilfe fordert Böllerverbot zu Silvester

Alle Jahre wieder: Die Deutsche Umwelthilfe hat an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) appelliert, die Böllerei in diesem Jahr zu verbieten. Als Grund führt die Organisation unter anderem die Luftverschmutzung an, die das Feuerwerk verursacht.