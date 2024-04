EU-Maßnahmen gegen Chinas E-Autos? Scholz zurückhaltend

Angesichts möglicher EU-Strafzölle gegen in China produzierte Elektroautos hat Bundeskanzler Olaf Scholz faire Wettbewerbsbedingungen in der Volksrepublik gefordert. "Das Einzige, was immer klar sein muss, ist, dass der Wettbewerb fair sein muss", sagte Scholz während seiner dreitägigen China-Reise am Montag bei einer Diskussion mit Studenten in Shanghai.

EU prüft günstige Preisstrategie chinesischer Autobauer

"Wir möchten natürlich, dass unsere Unternehmen keine Beschränkungen haben, aber umgekehrt verhalten wir uns genauso, wie wir es hier fordern." Es dürfe kein Dumping und keine Überproduktion geben. Außerdem dürften Urheberrechte nicht beeinträchtigt werden, und man solle nicht auf bürokratische Hürden stoßen, betonte der SPD-Politiker.

In China klagen einige der rund 5000 deutschen Firmen über Nachteile gegenüber der chinesischen Konkurrenz, erschwerte Marktzugänge und rechtliche Unsicherheiten. Am Montag traf Scholz Vertreter von Unternehmen und der deutschen Auslandshandelskammer in Shanghai, um darüber zu sprechen, welche Probleme die Firmen in China haben.

Europäische Union hat chinesische E-Autos im Visier

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte am Montag erneut davor, zu viele billige Elektroautos in die Europäische Union zu importieren. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte von der Leyen, derzeit laufe in China wegen der hohen staatlichen Subventionen eine drastische Überproduktion. Die USA, Brasilien oder die Türkei schotteten ihre Märkte bereits dagegen ab. Die EU dürfe nicht der einzige Markt bleiben, der für die chinesische Überproduktion offen bleibe.

Kanzler Olaf Scholz äußerte sich dazu zurückhaltend. Er werde bei seinen Gesprächen in Peking die Frage von Wettbewerbsgleichheit ansprechen, sagte Scholz am Montag in Shanghai. "Aber das muss aus einer Position selbstbewusster Wettbewerbsfähigkeit heraus geschehen und nicht aus protektionistischen Motiven." Er sei Kanzler eines der erfolgreichsten Exportländer der Welt.

Seit dem Herbst ermittelt Brüssel in einer Antisubventionsuntersuchung gegen in China produzierte E-Autos. Der Verdacht lautet auf Marktverzerrung, weil staatliche Subventionen dem Vorwurf nach dafür sorgen, dass chinesische Marken ihre E-Autos in Europa zu deutlich niedrigeren Preisen anbieten können als heimische Hersteller. Sind das Dumpingpreise? Schon seit Ende 2022 gibt es in China keine staatlich gestützten Kaufpreise für E-Autos mehr, geblieben sind Steuererleichterungen – doch davon profitieren alle, auch deutsche Autobauer in China.

Chinesische Subventionen schwer nachweisbar

Ganz anders sieht es aus, wenn die Produktion einzelner Hersteller subventioniert wird, etwa durch verbilligte Strompreise für Fabriken. Doch das sei schwer nachzuweisen, schätzt Jochen Siebert, ein auf Asien spezialisierter Automobilexperte. Kommt die EU Mitte des Jahres zu dem Schluss, dass Dumping vorliege, könnten Strafzölle folgen. Davon hält der Geschäftsführer der deutschen Handelskammer in Shanghai, Maximilian Butek wenig. Strafzölle schadeten auch deutschen Zulieferern der chinesischen Autobauer. Und sie forderten Gegenmaßnahmen geradezu heraus.

Scholz verwies darauf, dass es auch Vorbehalte gegeben habe, als japanische und koreanische Wagen auf den Markt der Bundesrepublik gekommen seien. "Es gab große Aufregung in den Zeitungen: Jetzt kommen die japanischen Autos und rollen alles auf - Quatsch", sagte Scholz. Es gebe deutsche Autos in China, die mit vielen chinesischen Herstellern gemeinsam entwickelt und gebaut worden seien, und irgendwann gebe es auch chinesische Autos in Deutschland und Europa.

Doch "irgendwann" ist eigentlich schon jetzt. In der EU wächst der Anteil chinesischer Marken an Elektroautos bereits schnell: Ende 2023 betrug er knapp acht Prozent. Für 2024 rechnen die Experten von T&E, einer europäischen Nichtregierungsorganisation für nachhaltigen Verkehr, mit elf Prozent Anteil.