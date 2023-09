Erstmals Siegel für faire Spielzeug-Produktion

Nürnberg hat eine große und lange Tradition als Spielzeugstadt. Hier trifft sich alljährlich die Branche bei der internationalen Spielwarenmesse zu ihrer weltweit wichtigsten Leistungsschau. Und in Nürnberg gibt es die Fair Toys Organisation (FTO), die sich auf die Fahnen geschrieben hat, für faire Arbeitsbedingungen in der Spielwarenindustrie zu kämpfen. Nun vergibt sie erstmal ihr Fair Toys Siegel für soziale und ökologische Verantwortung in der Spielwarenproduktion. Ausgezeichnet werden zwei Firmen.

Lange Lieferketten sind problematisch

Die Plüschtiere der Firma Heunec aus Neustadt bei Coburg dürfen ab sofort das Fair Toys Siegel tragen. Am oberfränkischen Firmensitz hat Heunec 39 Mitarbeiter, in einer Manufaktur werden dort noch immer Kuscheltiere produziert. Die Masse der rund zwei Millionen Kuscheltier, die Heunec pro Jahr verkauft, kommt aber aus China, sagt Geschäftsführerin Barbara Fehn-Dransfeld am Rand der Siegel-Vergabe. Mit zwölf Produktionsfirmen arbeitet Heunec dort zusammen. Dazu kommen noch viele Zulieferer, die etwa Plüschstoff oder Plastikaugen herstellen. "Uns war es schon seit Jahren ein Anliegen, fair und gut zu produzieren", sagt die Firmen-Chefin. "Jetzt haben wir ein Siegel, mit dem unsere Bemühungen sichtbar werden."

Zugeschaltet bei der Vergabe war auch Sven Grabosch von der Firma Plasticant mobilo aus dem baden-württembergischen Sulzburg. Der Hersteller von Konstruktionsspielzeug und Baukästen ist die zweite Firma, die das Fair Toys Siegel bekommt.