"The Beanie Bubble": Vom Plüschtiersammler zum Millionär

Diese für die Handlung essentielle Erzählebene ist ein dramaturgischer Kniff: Die Frauen sind fiktive Personen und dienen als Metapher für das Fundament des patriarchalen amerikanischen Traums, erklärt Regisseurin Kristin Gore: "Die Beanie Babys sind eigentlich nur die farbenfrohe Basis für eine viel tiefergehende Geschichte über unser aktuelles Wertesystem und die Beziehung von Frauen zum amerikanischen Traum."

Dramaturgisches Risiko: zu viele Sprünge

Die Geschichte sollte so mehr Bedeutung erhalten, universeller werden und "wird hoffentlich auch so verstanden", sagt Gore. Was die Tochter des ehemaligen Vizepräsidenten Al Gore im Interview logisch erläutert, geht im Film aufgrund einer anderen dramaturgischen Entscheidung allerdings unter. Um wiederkehrende Muster toxischer Männlichkeit zu illustrieren, arbeitet der Film mit Zeitsprüngen.

Denn die Frauen repräsentieren verschiedene Fortschritte in der Unternehmensentwicklung, die auf dem immer gleichen Prinzip aus Blenden und Schassen basieren.

Aus cineastischer Sicht: keine Erfolgschancen

Der permanente Wechsel zwischen Unternehmensgründung und dem Ende des "Beanie-Baby"-Hypes nimmt im Verlauf der Handlung jedoch derart überhand, dass man gar nicht anders kann, als den Überblick zu verlieren.

Auch wenn "The Beanie Bubble" visuell so bunt und federleicht komponiert ist wie die titelgebenden Plüschobjekte – in gewisser Hinsicht repräsentiert die Tragikomödie eine andere Version des amerikanischen Traums: Manche Ideen können noch so durchdacht und ambitioniert sein – zwingend erfolgreich sind sie deswegen noch lange nicht.