Eröffnung trotz Insolvenz: Modekette Aachener sorgt für Kuriosum

Die Geschichte um die Galeria-Übernahme durch die Modekette Aachener ist um ein kleines Kapitel reicher: Ursprünglich hatte die Aachener Modekette geplant, insgesamt sechs Filialen in Deutschland zu eröffnen. Monate später, Ende November, kam die Hiobsbotschaft: Die Modekette Aachener ist insolvent. Während an fünf Standorten die Ladentüren bis auf Weiteres geschlossen bleiben, eröffnet am Freitag eine Filiale in Coburg – zumindest vorübergehend. Und neben Coburg ist auch in Nürnberg die Eröffnung einer Filiale geplant – und zwar noch vor Weihnachten.

Aachener Modekette: Preisrabatt auf Kleidung in Coburg

Wie der Filialleiter im Gespräch mit BR24 sagte, sei es gelungen, in Coburg einen Verkaufsbetrieb innerhalb kürzester Zeit zu ermöglichen. In der ehemaligen Kaufhof-Filiale in der Mohrenstraße in Coburg kehrt also wieder Leben ein. Die Fußböden sind zwar noch alt und von einer Neueröffnung soll nicht die Rede sein. Aber: Ab Freitag werden Damen- und Herrenbekleidung auf zwei Etagen angeboten. Fast alle Waren gibt es mit Preisabschlägen von rund 30 Prozent.

Die Öffnung der Filiale in Coburg sei eine Chance, die bestellte und vorhandene Ware auch zu verkaufen, so der Geschäftsführer, der namentlich nicht genannt werden möchte. Insgesamt arbeiten am Standort Coburg rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zukunft des insolventen Unternehmens ungewiss

Dass der Standort Coburg aktuell die einzige neu eröffnete Filiale der Aachener Modekette ist, wie eine Firmensprecherin bestätigt, sei auf die Strukturen des Unternehmens zurückzuführen. Die Geschäftsführer an den unterschiedlichen Standorten dürften selbst bestimmen, ob sie eröffnen oder nicht. Wie lange die "vorübergehende" Öffnung in Coburg Bestand hat und wie lange die Modekette Aachener in Coburg verkaufen kann, ist allerdings ungewiss – ebenso wie die Zukunft des gesamten Unternehmens.