Galeria-Übernahme in Gefahr: Modekette Aachener insolvent

Es waren tolle Neuigkeiten für die Mitarbeitenden, als im April dieses Jahres die Aachener Modekette verkündete, dass zwei von der Schließung betroffenen Karstadt-Kaufhof Filialen in Nürnberg-Langwasser und Coburg ab September als Aachener Modehaus firmieren werden. Nun kommt mit der Nachricht der Aachener-Insolvenz der nächste Dämpfer.

Amtsgericht bestätigt Aachener-Insolvenz

Das zuständige Amtsgericht Dortmund bestätigte dem Bayerischen Rundfunk, dass die "TEH Textilhandel GmbH", zu der Aachener gehört, am gestrigen Donnerstag Insolvenz angemeldet hat. Es sei auch eine vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet worden, sagte ein Gerichtssprecher. Sowohl das Handelsblatt als auch die Fachzeitschrift Textilwirtschaft hatten übereinstimmend darüber berichtet, dass die Mitarbeiter des Unternehmens mit einem Schreiben über die Insolvenz informiert wurden.

Firmengründer auf der Flucht vor den Behörden

Laut Handelsblatt ist der Firmengründer Friedrich-Wilhelm Göbel auf der Flucht vor den Behörden. Göbel werde vorgeworfen, im Jahr 2020 falsche Angaben zu seinem Vermögen gemacht zu haben. Nachdem er zu einer Gerichtsverhandlung nicht erschienen sei, werde er nun per Haftbefehl gesucht.

Die Modekette hatte sich im März dieses Jahres bereit erklärt, mehrere bisherige Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof zu übernehmen. Für die Häuser in Cottbus, Coburg, an der Frankfurter Zeil und in Nürnberg-Langwasser seien rechtskräftige Mietverträge unterschrieben worden, hieß es damals. Was die Insolvenz für die Filiale in Coburg und Nürnberg-Langwasser bedeuten könnte, ist laut Handelsblatt unklar.

Gewerkschaft: Herber Schlag für Nürnberger Galeria-Mitarbeiter

Die mittelfränkische Verdi-Gewerkschaftssekretärin Jaana Hampel erklärte, dass eine Insolvenz ein herber Schlag für die Nürnberger Galeria-Mitarbeiter wäre. Bis heute sei allerdings nicht klar, wann das Geschäft in Nürnberg Langwasser eröffnet werden sollte. Dies sei von Monat zu Monat verschoben worden, so Hampel. Das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen habe auf Gesprächsanfragen der Gewerkschaft nicht reagiert. Außerdem haben laut Gewerkschaftsinformationen nur drei frühere Galeria-Beschäftigte von Aachener bisher einen Arbeitsvertrag erhalten. "Wir haben im Kern gefordert, darauf zu schauen, was da passiert", sagte Hampel dem Bayerischen Rundfunk. Auf eine BR-Anfrage hat die Modekette Aachener noch nicht reagiert.