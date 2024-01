Ende einer Ära: Augsburger Modehaus Rübsamen schließt

Das renommierte Augsburger Modehaus Rübsamen steht vor dem endgültigen Aus. Die Suche nach einem Investor blieb nach Unternehmensangaben erfolglos. Deswegen schließen das Stammhauses in Augsburg sowie weitere Filialen bis spätestens Mai 2024. Eine Filiale in Weilheim ist bereits geschlossen, weitere in Aichach, Schrobenhausen und ein Partner-Store in Friedberg sollen im Januar folgen. Die Rübsamen Gruppe, die aus drei Gesellschaften besteht, befindet sich seit September 2023 in einem Insolvenzverfahren.

Wirtschaftliche Krisen als Hauptursache

Mit der Insolvenz von Rübsamen enden über 100 Jahre Modegeschichte. Der wirtschaftliche Niedergang des Modehauses spiegelt die tieferen Probleme im Modeeinzelhandel wider. Geschäftsführer Marcus Vorwohlt weist darauf hin, dass das Weihnachtsgeschäft die Erwartungen nicht erfüllen konnte, was er auf den branchenweiten Trend des rückläufigen Konsums zurückführt. Rübsamen betont die Auswirkungen von Inflation, Energiekrise und Ukraine-Krieg auf das Kaufverhalten der Kunden. Diese haben zu einem starken Rückgang der Umsätze geführt, erklärt der Kaufmann.

Auswirkungen auf Belegschaft und lokale Wirtschaft

Die Schließung des Modehauses hat weitreichende Folgen für die Angestellten und die lokale Wirtschaft. Die Mitarbeiter, die über den aktuellen Stand informiert wurden, stehen nun vor der Herausforderung, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu finden. Das Aus von Rübsamen bedeutet auch für die lokale Wirtschaft einen Verlust, da das Geschäft auch ein beliebtes Einkaufsziel in der Augsburger Innenstadt war.