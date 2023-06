Der neue Modetrend: Es gibt keine Trends mehr!

Es ist ein Fließen, Wogen und Wippen auf dieser Show in Antwerpen. Eine der wichtigsten Modeakademien Europas zeigt, wie die Zukunft aussehen könnte: Alles legt sich in Falten, fächert sich auf, franst aus, bauscht sich auf, schweift aus zu großen Volants. Rüschen, Puffer, Glocken: Alles ist ein Spiel mit Volumen und Stoffen. Kein Trend mehr, keine Kollektion, kein Gender.

Jedes Model eine eigene Welt und Ansage. Viele bewegen sich als eine Art Raumplastik über den Laufsteg der königlichen Modeakademie in Antwerpen, mit kunstvollem Kopfschmuck oder Gesichtsabdeckungen sowie Polsterungen an Stellen, die andere mindestens unvorteilhaft fänden. Ein Parcours exzentrischer Singularitäten. Alle Opulenz und Extravaganz rebellieren gegen edle Einfalt und stille Größe der Klassiker, wie wir sie aus dem Alltag kennen. Mode, sagt der US-amerikanische Designer Brandon Wen, der erst seit Herbst in Antwerpen unterrichtet - Mode muss wieder mutig und eigensinnig werden.

Modisches Multiversum

Was das heißt? "Die Zukunft der Mode geht in die Richtung, dass jeder sein individuelles Universum vertritt." Keine Trends mehr im Sinne einer Kollektivität, glaubt er, "auch keine Hinweise mehr auf das, was wir beruflich tun oder wo wir gesellschaftlich stehen." Vielmehr werden wir es bald mit einem "Multiversum" zu tun haben, verspricht der Designer: "Das wird eine Herausforderung, denn Menschen wollen andere immer anhand der Kleidung zuordnen. Aber tatsächlich ist jeder Mensch einzigartig und besonders, sodass wir dieses ewige Klassifizieren hinter uns lassen müssen. Das Leben ist vielfältig."

Experimentelle Offenheit und Explosion der Ideen also: Brandon Wen versteht sie nicht nur als ästhetisches, sondern auch als politisch-soziales Programm. Alles sei zu glatt geworden, zu leise, sagt er.

Nachhaltige Mode? Ein Widerspruch in sich!

Auch aktuelle allgemeine Handlungsprinzipien sind dem 30-jährigen Designer und Performancekünstler aus Los Angeles suspekt: "Ich mag Nachhaltigkeit nicht, weil es zu einem Schlagwort geworden ist."

Er hoffe einfach, dass er seiner Verantwortung als Designer gerecht werde. Als Designer sei er für die Stoffe und Materialien verantwortlich, die er verarbeite, für die Menschen, die hinter der Produktion stehen, und für die Klienten, die die Mode kaufen, sagt Brandon Wen. Und fügt an: "Mode ist natürlich nicht nachhaltig, wir machen immer neue Sachen."

Idee von Mode: maximaler Selbstausdruck

Das Spektrum, das Brandon Wen selbst erprobt hat, könnte breiter nicht sein. In Paris steuerte er seine Ideen für Chanel bei. In den USA hat er für Rick Owens gearbeitet, bekannt für seine statuesken, gothic-haften Entwürfe, sowie für dessen Frau Michele Lamy. Eine Exzentrikerin mit Goldzähnen und schwarz eingefärbten Fingern ist das, changierend zwischen Science-Fiction-Priesterin und Schamanin, von ihrem Mann zärtlich "beautiful witch", "hübsche Hexe" genannt. Sie ist für Brandon Wen eine Stil-Ikone in Fragen des maximalen Selbstausdrucks.

Kommerz: Nebensache

Zur Show in Antwerpen trägt Wen dann auch weiße Cowboystiefel, ein weißes Tüllgespinst, etwas Fell, Armrüschen, dazu eine kunstvoll arrangierte Frisur, auf dem Kopf zu zwei kleinen Teufelshörner aufgetürmt. Die funkensprühende Lust am kreativen Selbstentwurf wirkt in Antwerpen so befreiend, dass sie glatt den Kommerz in den Schatten stellt.

Brandon Wen geht es darum, den Kunstcharakter der Mode zu stärken, er hat deshalb zum Wettstreit der Ideen aufgerufen. Weg vom Mainstream hin zu totalem Eigensinn und Décadence.